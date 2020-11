Dijaki na vrata kranjske gimnazije nalepili kup lepih sporočil za profesorje

Dijaki kranjske gimnazije so sporočila pustili na vhodnih vratih, poleg tega pa so profesorjem po elektronski pošti poslali še sporočilo, v katerem so se jim zahvalili za ves trud, energijo in dodaten čas, ki so ga vložili v poučevanje na daljavo, inovativne rešitve zapletov in soočanje z ovirami.

"Hvala vam za potrpljenje, vztrajnost in strpnost pri izzivih, nerazumevanjih in potrebi po novih razlagah," so zapisali dijaki.

Navedli so tudi, da so hvaležni profesorjem, da vztrajajo in jim omogočajo rast in razvoj kljub oviram, ki so nastale zaradi covida-19. Dijaki verjamejo, da je tudi profesorjem težko in se zavedajo truda, ki ga vlagajo v delo.

Zavedajo pa se, da čas, ki so ga profesorji vložili, ne bo kar prikorakal nazaj, a upajo, da lahko svojo hvaležnost vsaj malce pokažejo z besedami in nasmehi.

"Vse, ki poučujete na Gimnaziji Kranj, vabimo, da danes, v upanju, da je naše presenečenje preživelo noč, vstopate skozi službeni vhod in upamo, da bodo besede prebrodile tudi razdaljo in dosegle vse, ki ste svoje delo pripeljali domov. Hvala Vam, ker ste," so svoj zapis sklenili dijaki.