Dijaki naj bi se po načrtih odgovornih samotestirali v šoli

Samotestiranje učencev in dijakov

Kot pravi Počkarjeva, načrt predvideva, da bi se dijaki samotestirali enkrat na teden, in sicer zjutraj po prihodu v šolo, če bi bil test pozitiven, pa bi morali oditi domov. Pred testiranjem bi šole pobrale njihova soglasja in jim razdelile teste.

Predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje so namreč danes na virtualnem sestanku ravnateljem srednjih šol predstavili načrt prostovoljnega samotestiranja dijakov, s katerim bi začeli v drugi polovici aprila.

Nad takšnim načrtom so v društvu po besedah Počkarjeve negativno presenečeni, saj je bilo v preteklih dneh rečeno, da bo samotestiranje potekalo doma. To se ji bi zdelo tudi edino smiselno, saj je dom najoptimalnejše okolje za kaj takega."Prav tako bi lahko dijaki še pred prihodom v šolo ali dijaški dom vedeli, ali so pozitivni ali ne,"pravi.

Prepričana je tudi, da se bo pri dijakih, ki bodo pozitivni in bodo morali domov, pojavila stigma. Meni tudi, da bi bil odstotek dijakov, ki bi se odločili za samotestiranje, višji, če bi se lahko testirali doma. Počkarjeva sicer podarja, da samotestiranje zelo podpirajo, a način izvedbe ni pravi.

Minister za zdravje Janez Poklukar je pred dnevi povedal, da bi samotestiranje, ki ga načrtujejo tudi za učence zadnjega triletja osnovnih šol, potekalo po neinvazivni metodi, z brisom zunanjega dela nosu, testi pa bi bili brezplačni. Vsak pozitivni test bi nato preverjali še s PCR-testom.