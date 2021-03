Dijaki ponovno sedli v šolske klopi

Polovica dijakov prvih treh letnikov bo po nekaj mesecih izobraževanja na daljavo danes lahko znova odšla v šole, kjer se bodo pridružili dijakom višjih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja. Začeli bodo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, starejše od 50 let.

Pouk za dijake prvih treh letnikov bo danes stekel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov ta teden izobraževali doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja se ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli.

Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiške Al-Mansour prvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da lahko učitelj ugotovi, koliko znanja so dijaki osvojili na daljavo. V kolikor bodo ugotovili manko, bodo skušali to nadoknaditi, tudi z dodatnimi urami, kjer bo to potrebno.