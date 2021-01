Dijaki si želijo hitrejše vračanje v šole

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je v pismu pozdravila sprejete vladne načrte, ki natančno določajo sproščanje trenutnih vladnih ukrepov na vseh področjih, še posebej takih, ki zadevajo izobraževanja slovenskih srednješolcev. V preteklih mesecih so namreč jasne načrte in temeljitejše smernice na tem področju pogrešali, so zapisali. Dijaki se zavedajo resnosti situacije in zmožnosti zdravstvenih kapacitet ter pomembnosti delovanja ostalih panog, predvsem gospodarstva, a se jim kljub vsemu zdi, da se izobraževanje trenutno ne ceni dovolj in da so srednješolci ponovno na slabšem položaju.

V DOS zato predlagajo, da se zaključni letniki srednjih šol v šolske klopi vrnejo hkrati z vrtci in prvo triado osnovnih šol, torej že v rdeči fazi, saj menijo, da je to nujno za kakovosten zaključek srednješolskega izobraževanja in hkrati s tem za kakovostno pripravo na zaključne izpite. "Dijaki zaključnih letnikov so bili namreč v procesu šolanja na daljavo najbolj prikrajšani kakovostnega pouka z vsem, kar ta prinaša (laboratorijske vaje, terenske vaje …). Ostali letniki srednjih šol naj se v skladu s tem vračajo v oranžni fazi, hkrati z osnovnošolci," predlagajo.