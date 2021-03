Dijaki: Nimamo za kaj prevzeti odgovornosti, saj nismo naredili nič narobe

Kakšen je odziv dijakov, ki morajo zaradi protesta za odprtje šol pred sodnika, na izjavo šolske ministrice Simone Kustec, da gre za mlade, odrasle ljudi, ki razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja, ter da je to prvi korak v svet odraslosti? To je ministrica izjavila kljub pozivu predsednika državeBoruta Pahorja, naj se najde pot, da se sodni procesi proti mladim ustavijo, saj da je mlade treba razumeti, ob tem, da dijaki, ki so protestirali pravijo, da so spoštovali navodila NIJZ.

Eden od organizatorjev protesta, Matic Gosak, ki bo moral stopiti pred sodnika, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da ministrica očitno ne razume situacije. "Mi nimamo za kaj prevzeti odgovornosti, saj nismo naredili nič narobe," je dejal Gosak. Spomnil je tudi na incident, ko se je Kustečeva udeležila dogodka olimpijskega komiteja Slovenije, ko ni nosila maske in tako sama kršila ukrepe vlade, v kateri sedi, pa zanje ni prevzela nobene politične odgovornosti.

Tudi ravnateljicaFani Al Mansur je poudarila, da je"grozljivo, da se dijake obravnava na tak način". Kot je dejala, so dijaki samo opozarjali na svojo stisko in želeli to, kar jim po zakonu pripada. "Menim, da niso naredili nobenega takšnega prekrška, da bi si to zaslužili," je še dodala.

Kustečeva je sicer sodelovanja v oddaji zavrnila. "Verjetno čuti neke dvome v to svojo izjavo, sicer bi mi lahko to, kar misli, povedala v obraz," je to komentiral Gosak.

No, dijakom je v bran danes stopil tudi mariborski župan Saša Arsenovič. Veliko prahu pa je dvignil tudi poziv stranke SD predsedniku vlade Janezu Janši, da mlade pomilostijo. Premier je na tviterju odgovoril, naj SD zbere denar in plača globe. Zanimivo je, da je to zdaj pripravljeno storiti podjetje Marka Kaloha, brata poslanca SDS Dejana Kaloha, čeprav se je poziv Janše nanašal na SD.