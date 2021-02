Diplomatski zdrs ministra ali neuspel poskus prečkanja meje navadnega državljana?

Ponedeljkov praznični čezobčinski in skoraj tudi čezmejni izlet ministra Aleša Hojsa in njegove mame do nepremičnine na Hrvaškem se je zaključil pri hrvaških mejnih policistih, saj nista izpolnjevala epidemioloških pogojev za vstop državo.

Ne le obisk nepremičnine, Hojs v isti sapi dodaja, da se je proti Hrvaški odpravil tudi zato, da bi na lastne oči preveril, kako dosledno hrvaški policisti preverjajo svoje državne odloke za prehajanje meja – pa čeprav, kot je to potrdil sam, sploh ne ve, kaj pri naših južnih sosedih velja. "Šlo je za potovanje zasebne narave in logično je, kot vsak državljan lahko tudi sam ocenjujem delo naših kot tudi tujih varnostnih organov, " pravi.

"Aleš Hojs je minister 24 ur na dan. Pravzaprav nevaren precedens, ko preverja tuje varnostne organe, kako funkcionirajo z njihovimi vladnimi ukrepi. In to z mamo!" pravi Nik Prebil iz LMŠ.

"To bi lahko bil velik diplomatski zdrs in ena izmed večjih napak ministra Hojsa," meniJani Prednik iz SD.

Da nadzor in ocenjevanje dela tujih varnostnih služb po lastni volji pač ne gre, jasno opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl. "Upam, da je bila ta izjava izrečena v šali, saj je popolnoma neresna. Kot notranji minister seveda nima nobenih ingerenc, da bi nadziral pripadnike tujih varnostnih služb. Če je bil tam v vlogi navadnega državljana, pa ta njegova poteza, predvsem pa izjava ni na mestu."

A Hojs dodaja, da se je za to odločil zaradi indicev in pritožb državljanov. "V smislu, da so ljudje prišli na hrvaško mejo s testom, pa so jih zavrnili, da zahtevajo PCR test – kar je očitno res, meni so tudi tako pojasnili – do tega, da niso imeli nikakršnih težav pri prehodu brez česarkoli."

Ali je torej minister delo hrvaških policistov preverjal tako, da je mejo poskušal prečkati brez negativnega PCR testa, pa čeprav je ta obvezen? Na vprašanje, ali bi, če ga policija ne bi ustavila, na Hrvaško odšel brez PCR testa, čeprav je ta obvezen, odgovarja pritrdilno.

Ali je hrvaško mejo brez opravljenega PCR testa, odkar so ti obvezni, že kdaj poskušal in tudi dejansko prečkal, pa Hojs ne razkriva.

Policija ga je podprla: Imel je vse dokumente

In če je Hojs še včeraj precej gostobesedno pojasnjeval svoje praznično popotovanje, danes ni bilo več tako. Na popoldanski novinarski konferenci, kjer je predstavljal sproščanje ukrepov, je v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal, da zasebnih stvari javnosti ne namerava pojasnjevati. "Svoje privatne poti bom pojasnjeval v okviru svoje družine, ne novinarjem. Kaj sem delal privatno, tudi glede na to, da sem se odpovedal varovanju, ravno tako ne mislim pojasnjevati novinarjem. Upošteval pa sem vse odloke, ki veljajo v državi, kar je danes potrdila tudi policija," je dejal.

S policije so namreč danes sporočili, da je minister za prehod občinskih in državne meje posedoval vse potrebne izjave, dokazila in dokumente. A kako to vedo – so to že v ponedeljek na terenu preverili sami ali jim je to naknadno pojasnil njihov minister in so mu verjeli na besedo?

Ko nas je zanimalo, s kakšnimi dokazili je prečkal naprej občinske meje, nato pa neuspešno še državno, je minister odgovoril: "Slovenskemu policistu sem pokazal to, kar je potrebno pokazati, torej zemljiškoknjižni izpisek, izjavo, ki je zapovedana za to, da lahko prehajam občinske meje in nič drugega."