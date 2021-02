Direktor AstraZenece lagal o dogovorih med EU in Veliko Britanijo

Zgodba o zapletih pri dobavi cepiv za države Evropske unije dobiva nove razsežnosti, saj pogodba med AstraZeneco in Združenim kraljestvom kaže precej podobnosti z evropsko. Še več, evropska je bila podpisana celo dan pred britansko, zaradi česar je vprašljiva uradna razlaga podjetja AstraZeneca.

Izvršni direktor AstraZenece Pascal Soriotje konec januarja v pogovoru z več evropskimi mediji izpostavil, da je Unija cepivo naročila pozno in da so pogodbo z Združenim kraljestvom podpisali tri mesece prej kot z EU. Poudaril je tudi, da pogodba z EU temelji na načelu, da si bo družba za dobavo odmerkov prizadevala "po najboljših močeh", ni pa to njena pogodbena obveznost. A kot kaže, je ukrivljal resnico. Precej. Pogodba med AstraZeneco in Združenim kraljestvom je bila podpisana 28. avgusta 2020. Pogodba med Evropsko unijo in AstraZeneco pa 27. avgusta 2020 (obe pogodbi sta objavljeni na koncu članka). Kar je še bolj "nenavadno", je, da sta pogodbi po dikciji in strukturi precej podobni, kar ne preseneča, saj je bila AstraZeneca takrat še brez kakršnekoli odobritve in ni želela tvegati morebitnih pogodbenih kazni. Še več, ravno izraz "po najboljših močeh", ki ga je Soriot krivil za pomanjkanje cepiv v EU, je glavna usmeritev tudi v pogodbi med Veliko Britanijo in AstraZeneco. Zgodba še ni končana, saj je bila pogodba med Londonom in AstraZeneco objavljena že nekaj časa. CNN domneva, da celo nekaj mesecev, a je tako globoko zakopana v sistemu pogodb, ki jih javno objavlja Velika Britanija, da jo je bilo skoraj nemogoče najti. Ko so številni mediji želeli pridobiti britansko pogodbo, so jih zavrnili, nihče pa ni omenil prepeličjega jajca, delno zakrite pogodbe, objavljene na spletu. Zakriti deli v britanski pogodbi niti niso tako pomembni, saj so že neodkriti dali vedeti, zakaj se je Evropska unija tako ostro odzvala na odločitev AstraZenece:

1. AstraZeneca je lagala o času podpisa pogodbe. 2. Pogodbi med Evropo – Veliko Britanijo – AstraZeneco sta precej podobni. 3. Britanska pogodba predvideva, da bodo cepivo izdelovali tudi v Evropi, v evropski pa britanskih ali drugih tovarn ni omenjenih.

V objavljeni pogodbi na spletu manjkata število obljubljenih odmerkov in časovni okvir za dobavo, ki bi jih prejeli Britanci. Zdaj se številni mediji skušajo dokopati do števila odmerkov in dobavnih rokov, a se je London zavil v molk in govori le, da je to "varnostno vprašanje", kar mu omogoča, da ne odgovori. Zakaj bi to bilo varnostno vprašanje, ni jasno, a ta termin britanskim oblastem omogoča, da bo minilo še nekaj časa, preden bi v Evropi dobili jasen odgovor. AstraZeneca se je prav tako zavila molk, na vprašanja, zakaj je dala prednost britanskemu trgu, čeprav je bila pogodba podpisana z Evropo, odgovorov ni. V zadnjih tednih je bilo nekaj zanimivih pojasnil britanskega zdravstvenega ministra Matta Hancocka, ki je dejal: "Nisem se hotel strinjati s pogodbo, ki bi dovoljevala, da se oxfordsko cepivo dostavi drugim po vsem svetu pred nami. Vztrajal sem, da moramo vso britansko javnost varovati kot svojo glavno odgovornost."