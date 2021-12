Direktor Pfizerja: Vsakoletno cepljenje proti covidu-19 zelo verjetno

"Ljudje zdaj vidijo, da obstaja tudi neka finančna nagrada, če vstopijo v igro in družbi ponudijo nekaj, kar rešuje življenja." Pojasnil je, da so bogate države cepiva naročile dovolj zgodaj, zato so imele prednost, velik problem pri dobavi cepiva v revnejše države pa je predstavljalo tudi shranjevanje cepiva pri izredno nizkih temperaturah, saj veliko držav nima pogojev za to.

Do konca letošnjega leta Pfizer pričakuje, da bo dobavil skupno tri milijarde odmerkov svojega cepiva, prihodnje leto pa štiri. Številne dobrodelne organizacije so farmacevtskim gigantom in proizvajalcem cepiv proti covidu-19 očitale nemoralnost. V pandemiji je Pfizer s prodajo cepiva zaslužil 35 milijonov dolarjev (30,8 milijona evrov), cena delnice se je dvignila. Medtem ko je večina prebivalcev v razvitih državah prejela vsaj en odmerek cepiva, je v Afriki precepljenost zaradi težje dostopnosti bistveno nižja.

"Če bi ugibal na podlagi tega, kar sem do zdaj videl, bi rekel, da bo verjetno potrebno vsakoletno cepljenje proti covidu-19," je ocenil. V prihodnosti nas tako po vsej verjetnosti čaka več poživitvenih odmerkov, s čimer bi po besedah Bourle ohranili "zelo visoko raven zaščite" . Dejal je, da so cepiva med pandemijo pomagala rešiti na milijone življenj, brez njih pa bi bila "ogrožena temeljna struktura naše družbe".

Bourla je pojasnil, da je Pfizer v preteklosti že izdelal novi cepivi, prilagojeni različicama beta (južnoafriški sev) in delta, a ju do zdaj zaradi učinkovitosti prvotnega cepiva ni bilo treba uporabiti. Pfizer sicer svoje cepivo trenutno prilagaja tudi različici omikron.

A že čez približno mesec dni bo Pfizer predstavil novo formulacijo cepiva, ki jo je mogoče tri mesece hraniti v hladilniku. Prav tako so razvili protivirusno tabletko Paxlovid, ki naj bi bila 90-odstotno učinkovita pri zmanjšanju sprejemov v bolnišnico. Kmalu naj bi jo odobrili v ZDA.

Svoje cepivo preizkušajo tudi pri mlajših od pet let. Oktobra je Ameriška uprava za hrano in zdravila priporočila uporabo Pfizerjevega cepiva za otroke, stare od 5 do 11 let. Enako je nato storila tudi Evropska agencija za zdravila. Cepljenje otrok je po Bourlovih besedah dobra odločitev, saj se novi koronavirus hitro širi med šolsko populacijo.

"To je zelo moteče za izobraževalni sistem, nekateri otroci pa so tudi hudo zboleli. Tako da ni dvoma, da koristi cepljenja prevladajo."

Sporočilo tistim, ki se ne želijo cepiti: 'Premagajte strah'

V intervjuju za BBC je spregovoril tudi o tistih, ki se ne želijo cepiti. "Tistim, ki se samo bojijo, sporočam, da je edino čustvo, ki je močnejše od strahu, ljubezen. Vedno uporabljam ta argument, saj odločitev za cepljenje ne bo vplivala samo na vaše zdravje, ampak tudi na zdravje drugih. Tistih, ki jih imate najraje," je dejal.

"Zato bodite pogumni, premagajte svoje strahove in naredite pravo stvar."

Pred kratkim so se v javnosti pojavile tudi lažne novice, da je FBI Bourlo aretiral zaradi goljufije, njegova žena pa naj bi umrla po cepljenju s Pfizerjevim cepivom. Oboje se je izkazalo za laž. "Ob prvi novici, da me je aretiral FBI, sem se seveda smejal. Ob drugi novici, da je umrla moja žena, pa sem bil jezen. Skrbelo me je za svoje otroke, zato sem jih skušal priklicati. To, kar smo doživeli, ni nič v primerjavi z izgubo življenj zaradi neresnic, ki so jih objavili ti ljudje. Nekateri bodo namreč tem lažem verjeli. Moja žena se počuti odlično," je še zaključil.