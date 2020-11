Direktor Qantasa: Cepljenje proti covidu-19 bo pogoj za letenje

V času ko je pandemija novega koronavirusa v polnem razmahu, države vse upe polagajo v učinkovito in varno cepivo. O novih strategijah poslovanja zdaj razmišljajo v letalski industriji, ki je ena najbolj prizadetih panog. Potovanje z letalom bo v prihodnosti verjetno precej drugačno, kot smo ga poznali do zdaj, na kar je opozoril tudi direktor avstralskega Qantasa. Vse bolj verjetno je, da bodo letalske družbe in tudi države potovanja v prihodnje pogojevale z obveznim cepljenjem.

Potniki v mednarodnem letalskem prometu bodo morali v prihodnosti dokazati, da so bili cepljeni proti covidu-19, v nasprotnem primeru se ne bodo mogli vkrcati na letala avstralskega prevoznika Qantas. V letalski družbi pričakujejo, da se bodo za podoben ukrep odločili tudi drugi letalski prevozniki. Direktor Qantasa Alan Joyce je v intervjuju za avstralsko televizijo Nine Network pojasnil, da v družbi preučujejo načine za spreminjanje pogojev letenja, medtem ko se letalska industrija, ki jo je novi koronavirus močno prizadel, spopada s finančnimi posledicami epidemije. Ni še jasno, ali bo obvezno cepljenje eden od pogojev tudi pri domačih letih, je pa Joyce poudaril nujnost cepljenja v mednarodnem prometu. Mednarodne obiskovalce in tiste, ki bodo zapustili državo, bomo pozvali, naj se cepijo, je dejal Joyce. Direktor Qantasa je še pojasnil, da bodo potrebna dokazila o cepljenju shranjena v obliki 'elektronskega digitalnega potnega lista', ki ga letalske družbe in svetovne vlade že razvijajo. Joycove izjave o cepljenju so v skladu z novo avstralsko politiko cepljenja, ki nakazuje, da bodo morali vsi obiskovalci iz tujine pred vkrcanjem na let v Avstralijo predložiti potrdilo o cepljenju proti covidu-19. Bo v prihodnje pogoj za letenje cepljenje proti covidu-19? Avstralska vlada bo lahko tako v nekaterih okoliščinah vstop v državo pogojevala z dokazili o cepljenju. Avgusta je avstralski premier Scott Morrison namignil, da bi učinkovito cepivo lahko postalo obvezno. Avstralija je v začetku pandemije zaprla svoje mednarodne meje in tistim, ki so se vračali v državo, odredila karanteno. Po 138 dneh zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa lahko sicer zdaj prebivalci znova prehajajo mejo med dvema najbolj poseljenima avstralskima zveznima državama Viktorijo in Novim Južnim Walesom. Prvič po 8. juliju lahko mejo prehajajo brez obvezne karantene. Qantas je sicer zaradi pandemije novega koronavirusa izgubil milijarde evrov, samo avgusta so poročali o 1,23 milijarde evrov izgube.