Direktor UKC Ljubljana: Bližamo se robu zmogljivosti

Trenutno so v UKC Ljubljana hospitalizirani 204 pacienti, 144 jih je na oddelku akutne bolnišnične obravnave, 60 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Kot je povedala strokovna direktorica UKC Ljubljana, prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, je na intenzivnem oddelku od 60 bolnikov osem cepljenih, vendar so vsi imunokompromitirani bolniki, je dodala. Na običajnem covidnem oddelku pa je od 144 bolnikov 48 cepljenih, slaba polovica od teh je imunokompromitiranih bolnikov. To pomeni, da tisti, ki so cepljeni in imunokompetentni, ne pridejo na intenzivni oddelek in so tudi redkeje hospitalizirani.

Ob tem Buturović Ponikvarjeva ocenjuje, da je zelo verjetno, da se bo število covidnih bolnikov še povečalo, kar bo pomenilo dodatne obremenitve za infekcijsko kliniko in diagnostično-terapevtski servis (DTS). "Takega pritiska nismo pričakovali, vendar druge izbire, kot da se z njim spopademo, nimamo," še pojasnjuje strokovna direktorica. Ob tem izpostavlja pomen delovanja centra za transplantacijo, ki deluje v UKC Ljubljana in je edini v državi. "Moramo ga ohraniti do zadnjega diha," poudarja Buturović Ponikvarjeva.

V prvem valu epidemije so bili, tako Veselko, kljub prerazporejanju kadra na covidne oddelke s 65 odstotki preostalih kapacitet zmožni operirati vse otroke z rakavimi obolenji in druge nujne bolnike. "Zdaj za to potrebujemo že 90 odstotkov kapacitet," svari Veselko. Po njegovih besedah samo na kirurški kliniki primanjkuje 200 zdravstvenih delavcev.

Bližamo se robu zmogljivosti naše bolnišnice, danes poudarja direktor UKC Ljubljana Jože Golobič . Pri tem je poudaril še, da se spreminja režim obiskov v UKC Ljubljana. Kot je pojasnil, so obiski omejeni na eno zdravo osebo na 15 minut za osebe, ki so v bolnišnici sedem dni ali več, ne spreminja pa se režim obiskov v pediatrični bolnišnici.

Kot je še povedala, ''imamo srečo, da imamo na zalogi še dovolj zdravila regeneron, ki ga intenzivno dajemo bolnikom, predvsem v Ljubljani". Pripravili so tudi posebne enote za večurno aplikacijo tega zdravila, ki ne zahteva hospitalizacije v bolnišnici. Po izkušnjah, ki jih imajo doslej, se je v bolnišnico vrnilo zelo malo bolnikov, ki so to zdravilo dobili pravočasno. Tu imamo še dosti rezerve, je ocenila.

Prepoved obiskov tudi v Novem mestu

Iz splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da so obiski svojcev pri pacientih od 4. 11 .2021 spet prepovedani. Kot so dodali, je z dovolilnico in po predhodnem dogovoru izjemoma dovoljen obisk enega zdravega svojca pri umirajočih in kritično bolnih pacientih, predvidoma vsak torek, četrtek in nedeljo. Obiskovalec mora izpolnjevati pogoj PCT.

Na ginekološko-porodniškem oddelku je za zdaj še dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obiski z dovolilnico ob predhodnem dogovoru. Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku. Obvezna je uporaba varovalne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred vstopom v bolnišnico. Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko, v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov.

V bolnišnicah je po podatkih vlade 670 bolnikov, 159 jih je na intenzivni terapiji. Umrlo je 18 covidnih bolnikov

Predstavniki ministrstva za zdravje in vodstev bolnišnic so se na včerajšnjem sestanku dogovorili, da bo večina bolnišnic ukinila vse nenujne programe. Hkrati bodo bolnišnice povečale številno navadnih in intenzivnih postelj za covidne bolnike.