Direktor WHO Kitajsko pozval k večji transparentnosti glede izvora virusa

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je na novinarski konferenci v Ženevi pojasnil, da je pri preiskavi izvora novega koronavirusa prišlo do prehitrega zaključka, da virus ni ušel iz laboratorija v Vuhanu.

Nesreče v laboratoriju se dogajajo in so pogoste, je dodal in Kitajsko pozval k večji transparentnosti. Zdi se, da so njegovi komentarji v nasprotju s poročilom strokovnjakov WHO, ki so po opravljeni preiskavi na Kitajskem sklenili, da je le malo verjetno, da je virus ušel iz laboratorija.

"Tudi sam sem bil laboratorijski tehnik, sem imunolog," je dejal. "Delal sem v laboratoriju in dogajale so se nesreče. To je pogosto," je še povedal.

Po njegovi oceni je pomembno, da se ugotovi, ali je imel laboratorij kakršno koli vlogo pri pandemiji, in pozval Kitajsko, naj bo transparentna, odprta in pripravljena na sodelovanje, zlasti glede informacij, ki so jih zahtevali že v prvih dneh izbruha virusa.