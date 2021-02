'Hitri testi, ki jih uporabljamo v Sloveniji, primerljivi z ostalimi na trgu'

Na današnji vladni novinarski konferenci je Tjaša Žohar Čretnik, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pojasnila rezultate potrjevanja angleškega seva v Sloveniji: "Opozorila bi na napako, in sicer na dejstvo, da gre za 16 potrjenih primerov, čeprav smo večkrat opozarjali, da gre v primeru slovaškega testa za presejalni test in je treba rezultate preveriti z metodo sekvenciranja," je uvodoma dejala Žohar Čretnikova.

Da bi bolje razumeli razmerje med presejalnimi in potrditvenimi testi, je uporabila primer presejalnega programa Svit, pri katerem uporabljajo kri v blatu. Test ugotavlja kri v blatu in opravlja vlogo presejanega testa, z nadaljnjimi potrditvenimi preiskavami pa ta sum potrdijo ali ovržejo. Dober presejalni test ima nalogo, da ne zgreši nobenega potencialno pozitivnega presejanca, ima visoko občutljivost. Potrditveni test pa mora imeti visoko specifičnost, da je diagnoza res prava, je dejala direktorica NLZOH.

"Enako razmerje velja za slovaški PCR-test za ugotavljanje angleške različice virusa in sekvenciranje. Prvi postavi sum, da je v vzorcu prisotna angleška različica, s sekvenciranjem pa ta sum potrdimo ali ovržemo. Tako smo januarja s slovaškim PCR-testem izvedli 877 vzorcev in pri 16 dobili pozitiven rezultat. Pri enem od teh vzorcev v nadaljevanju sekvenciranja nismo izvedli, ker je šlo za primer osebe, ki je bila na angleško varianto potrjena že v Begiji. Pri enem vzorcu sekvenciranje ni uspelo, pri drugih 14 vzorcih pa so bile prisotne druge variante virusa. V Sloveniji tako ostajamo le pri štirih potrjenih primerih angleške različice virusa,"je povedala Žohar Čretnikova.

Testiranje s slovaškim testim nadaljujejo po tem načelu: "S tem in sekvenciranjem bomo analizirali vsak 10 PCR-pozitivni vzorec. Glede na epidemiološko situacijo bomo sistem tudi spreminjali. Sekvenciranje bomo v laboratorijih NLZOH izvajali s sodelovanjem z UKC Ljubljana, Inštitut za mikrobiologijo pa bo svoje vzorce sekvenciral sam. Prve vzorce–več kot 600–so naši laboratoriji UKC-ju predali v petek," je še pojasnila govornica.

O verifikaciji hitrega antigenskega testa

Druga tema, o kateri je na novinarski konferenci govorila Žohar Čretnikova, pa je zaključno poročilo o verifikaciji hitrega antigenskega testa. "V prvih dneh januarja smo po navodilih ministrstva za zdravje pristopili k temu. Delno poročilo je bilo že predstavljeno. Namen študije je bilo preveriti, ali analitske sposobnosti antigenskega testa dosegajo navedbe proizvajalcev, nacionalna priporočila, priporočila WHO, in preveriti, kakšna sta občutljivost in specifičnost teh testov v skupini brezsimptomnih oseb v primerjavi z metodo PCR," je dejala.

Preverjali so dve skupini – simptomatske in brezsimptomatske."V skupini 374 simptomatskih je bila občutljivost testa 85,33-odstotna in specifičnost 98,42-odstotna. Ker v skupini brezsimptomnih preiskovancev v tednu, ko se je izvajalo testiranje, nismo dosegli želenega števila pozitivnih PCR-preiskovancev, smo z vzorčenjem nadaljevali in ga v preteklih dneh tudi zaključili. Zaključki ostajajo skoraj takšni, kot so bili podani v delnem poročilu. Test se je v vseh skupinah izkazal za dovolj specifičnega, upoštevaje tako nacionalne smernice in smernice WHO. Glede občutljivosti pa test zahteve WHO izpolnjuje v celotni skupini simptomatskih preiskovancev, nacionalna priporočila pa v skupini simptomatskih in brezsimptomnih preiskovancev, pri katerih je prisotnega veliko virusa," je povedala Žohar Čretnikova.