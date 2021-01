Disciplina med ljudmi upada: 'Druženja bi lažje nadzorovali, če bi odprli lokale in šole'

V Brežicah je bil običajno miren dan, a le ne površju. Kot kaže 14-dnevna statistika pojavnosti koronavirusa, je Posavje trenutno na poti neslavnega rekorda, ki ga je jeseni postavila Gorenjska. So se Posavci, potem ko so spomladi predstavljali zgled kot regija z najmanj okužbami, pozimi odrekli disciplini?

"Mislim, da je to pač stvar slučaja oziroma nesrečnega slučaja, kot je bil spomladi srečen slučaj, da nismo imeli nobenega primera,"pa pove Miran Stanko, župan Krškega.

Zasebne zabave in druženja so vzrok tovrstne rasti okužb, pa vztraja vladni govorecJelko Kacin. "Tako izjavo obžalujem. Namreč ljudje tukaj v Posavju so se odzvali močno in so užaljeni, da se jih tako obravnava," poudarja Stanko.

Predstavljajte si, kako bi številne spremembe pravil, ki smo jih deležni v času korone, vplivale na udeležence v prometu, pravi antropologDan Podjed. "En dan je dovoljeno speljati pri zeleni luči, naslednji pri oranžni. Ljudje so zmedeni in potem si jih začnejo prikrojevati, ali pa jih sploh ne upoštevajo."

Po njegovem bi druženja lahko bistveno lažje nadzorovali, če bi dovolili odprtje gostinskih vrtov, z odprtjem šol bi bolje nadzirali tudi druženje otrok, ki se zdaj dobivajo skrivaj. Predvsem pa bi morala vlada ukrepe izenačiti za vse, kajti lastniki ali najemniki nepremičnin lahko denimo med regijami potujejo nemoteno, tisti manj premožni pa to gledajo le po televiziji.