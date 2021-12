Dnevi cepljenja: kdaj in kje se lahko cepite?

Od nedelje do četrtka bo po Sloveniji potekala velika cepilna akcija, ko bodo večjo dostopnost cepljenja proti covidu-19 zagotavljali s podaljšanim delovnim časom 62 cepilnih centrov. Naročanje na cepljenje ne bo potrebno, razen za otroke v starostni skupini od pet do 11 let, povsod pa bo omogočena tudi izbira cepiva. "Odvrzite dvome in strahove, saj so se cepiva izkazala za učinkovita in varna," poziva zdravstveni minister Poklukar. V nedeljo se bo s tretjim odmerkom cepil tudi sam.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci predstavil akcijo Dnevi cepljenja, ki bo potekala od nedelje, 19., do četrtka, 23. decembra. V teh dneh bodo po vsej Sloveniji odprti cepilni centri, ki bodo delovali od 8. do 20. ure, v vsaki statistični regiji pa bo en cepilni center oz. cepilno mesto delovalo tudi ponoči (od 20. do 8. ure). Nočni cepili centri bodo v goriški, izolski, brežiški in celjski splošni bolnišnici, v zdravstvenih domovih Sežana, Postojna, Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota in Maribor, pa tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih in Kliniki Golnik.

icon-expand Nočni cepilni centri FOTO: Vlada RS

Po ministrovih besedah bo cepljenje po občinah potekalo na "lokalno najbolj sprejemljiv način". Na terenu bodo prisotne tudi mobilne enote – njihovi urniki se bodo sproti prilagajali, informacije pa lahko dobite na spletnih straneh občin in zdravstvenih domov. Ob tem je izpostavil nekaj praktičnih primerov, kot na primer cepljenje v lovskem domu v borovniški občini in cepljenje v gasilskih domovih v Občini Domžale. V Tolminu pa pripravljajo posebno telefonsko številko, na kateri se bo mogoče dogovoriti za brezplačni prevoz do cepilnega mesta. V času cepilne akcije se z izjemo cepljenja otrok v starostni skupini od pet do 11 let na cepljenje ne bo treba naročiti, povsod bo omogočena tudi izbira cepiva."Odvrzite dvome in strahove, saj so se cepiva izkazala za učinkovita in varna. Izberimo zdravje, izberimo cepljenje," je pozval minister.

icon-expand Cepilni centri po Sloveniji FOTO: Vlada RS

Pri tem bodo pomagali tudi v vrstah Civilne zaščite in Rdečega križa. Poveljnik republiškega štaba Civilne zaščite Srečko Šestan podpira cepilno akcijo. "Tukaj pred vami sem zato, ker verjamem strokovnjakom kot sta profesor Borut Štrukelj in Roman Jerala in seveda zdravstveni stroki in njihovim navedbam, da je cepljenje tisti ukrep, ki bo z najmanjšo škodo pripeljal do tega, da bomo epidemijo covida-19 zadovoljivo obvladovali," je dejal. Prepričan je, da bo velika večina županov izkoristila možnost, da akcijo podprejo in organizirajo s pomočjo zdravstvenih domov ter vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih imajo v lokalni skupnosti. Če pa bodo potrebovali in zaprosili za pomoč iz regijske ali državne ravni, pa jim bodo z veseljem pomagali z vsemi sredstvi, s katerimi razpolagajo, je napovedal Šestan. Ob tem je v teh dneh vesel pozitivnih poročil, ki jih prejema v pripravah na Cepilne dneve od regijskih poveljnikov, "saj to pomeni, da gredo stvari v pravo smer". Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije (RKS) Cvetka Tomin pa je dejala, da spodbujajo vse ukrepe za to, da čim prej premagamo epidemijo covida-19. RKS s svojo mrežo pomaga v vseh lokalnih okoljih z obveščanjem prebivalcev, prevozi na cepilna mesta, usmerjanjem mobilnih enot, na cepilnih mestih pa pomagajo pri organizacijskih zadevah. Poklukar se je na koncu zahvalil županom, ekipam civilne zaščite in Rdečega križa ter drugim nevladnim organizacijam, pa tudi vsem tistim, ki v teh dneh kakor koli pomagajo, da bi dosegli zadostno precepljenost. "Glavni cilj te akcije je doseči čim višjo precepljenost, kajti samo ta nas pelje v varno in zdravo leto 2022. Ob tem se zahvaljujem celotnemu primarnemu zdravstvu, saj je bilo v to akcijo vloženega veliko napora," je še dejal. V nedeljo bo tudi odprl nacionalno kampanjo, ko se bo v Zdravstvenem domu Bled cepil s poživitvenim odmerkom.