Dnevi cepljenja: odprtih 62 cepilnih enot

Akcija Dnevi cepljenja bo potekala vključno do četrtka. Cepilni centri so odprti od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa bo na eni lokaciji potekalo nočno cepljenje, in sicer od 20. ure zvečer do 8. ure zjutraj. Okrepljena je prisotnost mobilnih enot na terenu, pri organizaciji, ponekod pa tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest. Pri tem pomagajo Civilna zaščita in Rdečega križa Slovenije.