Pred prazniki Dnevi cepljenja, cepilni centri bodo delovali tudi preko noči

Janez Poklukar je na tiskovni konferenci znova pozval k cepljenju in svetoval poživitveni odmerek, ob tem pa je razkril, da pripravljajo akcijo Dnevi cepljenja pred prazniki. Potekala bo od 19. do 23. decembra, cepljenje pa bodo izvajali tudi v nočnih urah. Pri tem si prizadevajo vključiti tudi lokalne skupnosti. "Lokalne skupnosti smo nagovorili k skupni akciji, in sicer da se organizirajo in v lokalnem okolju izvedejo cepilno akcijo."