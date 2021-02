Nov uspeh slovenskih vinarjev: Vina Koper v Vietnamu odprla vinoteko

Medalje na svetovnem nivoju pa vsak dan znova dosegajo slovenski vinarji in Slovenija postaja dežela, ki uči druge, kako se pije vino. Z užitkom in kulturno. Naša vina vse bolj cenijo celo v daljnem Vietnamu. Vina Koper so v Hošiminhu odprla svojo vinoteko, kjer bodo Vietnamci okušali našo deželo. Je že tako, da smo zanje mi eksotična ter nenavadna država, in to, pravijo v Kopru, je velika poslovna priložnost.