Dnevno lahko laboratoriji opravijo osem tisoč testov

Iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so sporočili, da so v oktobru opravili od 652 do 3617 testiranj dnevno, a to je le polovica vzorcev, saj drugo polovico opravi Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI), v zelo malem obsegu pa testirajo tudi Klinika Golnik, SB Slovenj Gradec in SB Nova Gorica.

Da laboratoriji delajo noč in dan, so potrdili tudi na NLZOH, kjer pojasnjujejo, da od začetka epidemije njihovi laboratoriji niso obstali niti en dan. Ves čas delajo v smeri, da v roku 24 ur obdelajo vse vzorce, ki jih prejmejo in tako tudi prilagajajo kapacitete. To jim je uspelo tudi z nabavo aparatur, povečanjem zmogljivosti aparatur in dodatnimi zaposlitvami. Na začetku epidemije je teste na koronavirus dnevno delalo približno 20 zaposlenih na šestih lokacijah. Zdaj v sedmih NLZOH laboratorijih dela že 70 zaposlenih, pojasnjujejo. V avgustu so tako obdelali okoli 500 vzorcev dnevno, na včerajšnji dan (21. oktober) pa kar 3617. "V tem trenutku je zmogljivost NLZOH laboratorijev 3750–4000, skupaj z IMI torej 8000 dnevno," so pojasnili.

Čas, ki ga potrebujejo za analizo enega vzorca, pa je odvisen od velikosti serije vzorcev in znaša približno od štiri do pet ur. "Prejšnji teden smo ponovno analizirali pretočne čase in povprečni pretočni čas v naših laboratorijih je osem ur. Kar je odlično tudi v svetovnem merilu. Sama preiskava traja od štiri do pet ur, in pretočni čas je seveda odvisen od tega, koliko vzorcev je prišlo v laboratorij," so pojasnili. Laboratoriji v Sloveniji molekularno preiskavo na prisotnost virusa SARS-CoV-2 še vedno izvedejo znotraj 24 ur in tako beležijo enega najboljših pretočnih časov v mednarodnem prostoru.