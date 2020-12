Do 5. januarja podaljšane omejitve pri verskih obredih in kulturnih ustanovah

Vlada je na dopisni seji do torka, 5. januarja, podaljšala veljavnost odlokov o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode in o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. Kot izjemo od slednje prepovedi se dodaja muzeje in galerije v primorsko-notranjski statistični regiji.

Še naprej bo torej veljala začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. So pa med izjemami poleg knjižnic in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah v statističnih regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko tudi muzeji in galerije. Ti bodo svoje storitve lahko ponujali v osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški, gorenjski in po novem torej še v primorsko-notranjski statistični regiji. Pri tem veljajo enaki pogoji in omejitve kot za knjižnice. Skladno z odlokom o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode pa morajo verske skupnosti še naprej skrbeti za minimalni možni stik med člani cerkva oziroma drugih verskih skupnosti, redno prezračevanje ali ustrezno ventilacijo verskih objektov, v katerih se kolektivno uresničuje verska svoboda, obvezno nošenje zaščitnih mask ter razkuževanje rok za člane cerkva oziroma drugih verskih skupnosti ob vstopu in izstopu iz verskih objektov. V praksi to pomeni, da se verske obrede lahko opravlja pod strogimi omejitvami. V zaprtih prostorih je na 30 kvadratnih metrih lahko ena oseba, izjemoma več, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Vsi, ki niso iz skupnega gospodinjstva, pa morajo ohranjati razdaljo metra in pol. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, je v njem lahko en verski uslužbenec in en udeleženec, več pa le v primeru, da so iz skupnega gospodinjstva. PREBERI ŠE Prepoved prehajanja med občinami znova v veljavi, spremenjen tudi režim na mejah Smiselno se morajo upoštevati tudi vsa splošno veljavna higienska priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom. Podaljšanje veljavnosti odlokov je vlada utemeljila s trenutno epidemiološko situacijo v državi. Izjema od prepovedi na kulturnem področju za primorsko-notranjsko regijo pa je vlada prav tako utemeljila z dejstvom, da ta korak upravičuje število okuženih v omenjeni statistični regiji.