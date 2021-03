Do konca meseca 100.000 odmerkov cepiva AstraZenece manj kot pričakovano

SVIZ pozval NIJZ k takojšnji opredelitvi glede varnosti cepiva AstraZenece

Na omenjene informacije glede cepiva AstraZenece se je odzval tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pozval, naj se nemudoma "javno in enoznačno opredeli glede varnosti cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca". Kot pojasnjuje, je omenjeno cepivo glede na Nacionalno strategijo cepljenja predvideno in rezervirano za veliko večino zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Cepljenje slednjih po Sloveniji sicer že poteka.

"Če obstaja kakršenkoli dvom v varnost tega cepiva, v SVIZ predlagamo razmislek, da se cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju z njim začasno zadrži."