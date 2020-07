Do mobilne aplikacije za sledenje stikom okuženih z javnim naročilom

Ministrstvo za zdravje je v dopisu 23. junija naložilo ministrstvu za javno upravo naloge pri vzpostavitvi aplikacije po nemškem modelu v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), navajajo na ministrstvu za javno upravo v tehničnih specifikacijah, ki so jih priložili k pozivu.

Tako ministrstvo naroča izdelavo odjemalske aplikacije za NIJZ in prilagoditev nemškega modela aplikacij, ki so za operacijske sisteme IOS in android objavljene pod odprtokodnim licenčnim modelom. Poleg tega naročajo vzdrževanje aplikacije NIJZ in mobilne aplikacije. "Naročnik pričakuje pri prilagoditvi aplikacij agilen pristop," so navedli.

Ne sodijo pa v to javno naročilo varnostni pregledi kode, zaledni sistem, na katerega se bo mobilna aplikacija povezala, enotni kontaktni center ter funkcionalno in varnostno testiranje mobilne aplikacije. Za te aktivnosti oz. sisteme bo poskrbelo ministrstvo samo.