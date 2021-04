Dobave cepiva AstraZenece v maju negotove, drugi odmerek bi lahko zamaknili

V prihajajočem mesecu bo glede na zadnje potrjene količine v Slovenijo dobavljenih 455.660 odmerkov cepiv proti covidu-19, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Največja bo pošiljka cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech, medtem ko predvidene dobavljene količine cepiva proizvajalca AstraZeneca za zdaj še niso potrjene. Vodja svetovalne skupine za cepljenje proti covidu-19 Bojana Beović pravi, da se drugi odmerek AstraZenece lahko zamakne za nekaj tednov.

Protokol cepljenja s cepivom AstraZenece predvideva, da drugi odmerek sledi devet do 12 tednov po prvem. V Sloveniji zato, da bi v čim krajšem času zagotovili vsaj delno zaščito čim več osebam, drugi odmerek sledi 12 tednov po prvem. Beovićeva je v izjavi medijem pojasnila, da je seznanjena z dejstvom, da so dobave AstraZenece zelo negotove in "da se na njih ne računa ta hip", ampak se načrti za cepljenje delajo le na podlagi predvidenih dobav drugih cepiv. Ob tem je poudarila, da se lahko pri cepivu AstraZenece drugi odmerek zamakne za nekaj tednov po poteku 12 tednov. "Cepivo AstraZenece je podobno kot cepivo podjetja Johnson & Johnson, nudi že zelo dobro zaščito po enem odmerku. Zamikanje z 12 na 14 ali 16 tednov ne prinese pomembne spremembe," je dejala.

icon-expand Cepivo AstraZeneca FOTO: Shutterstock

Tako razmisleki ne gredo v smer, da bi za drugi odmerek – če bi prišlo do hujših težav pri dobavi AstraZenece – uporabili kar cepivo Johnson & Johnson, ki je prav tako vektorsko cepivo. Pri slednjem je namreč za zaščito potreben le en odmerek in ga nima smisla kombinirati, je povedala Beovićeva. Tako se lahko počaka nekaj tednov na drugi odmerek AstraZenece in so ljudje sorazmerno dobro zaščiteni, medtem ko je z odmerki cepiva Johnson & Johnson smiselno cepiti druge osebe, je dodala. Prehajanje mej za cepljene osebe Beovićeva je komentirala tudi dejstvo, da imajo države drugačne pogoje glede prehajanja mej cepljenih oseb. Denimo za vstop v Slovenijo je dovolj, da je cepljeni prejel en odmerek cepiva AstraZenece, pri čemer morajo od cepljenja miniti trije tedni. Za vstop na Hrvaško sta zahtevana dva odmerka. Opozorila je, da je zaščita pred covidom-19 nastopi tri tedne po prvem odmerku tega cepiva. Po njenem mnenju pa bo tudi Hrvaška zainteresirana, da bo to pogoj za prehajanje meje. Kot pravi, je treba upoštevati tisto, kar je dejanska zaščita. Tudi sicer vodja svetovalne skupine pričakuje poenotenje v EU pri vprašanju prehajanja mej prebolevnikov. Več raziskav kaže, da je imunski odgovor zadosten že po enem odmerku cepljenja v primeru, da je posameznik pred tem že prebolel covid-19. Poleg Slovenije ima še sedem evropskih držav, tudi Nemčija, pristop do cepljenja, ko je za prebolevnike predviden en odmerek cepljenja. Po predlogu skupine za cepljenje prejšnji teden je prebolevnike smiselno cepiti pred iztekom šestih mesecev po preboleli bolezni. Če od prebolelega covida-19 mine več kot osem mesecev, pa je smiselno, da se posameznika cepi z dvema z obema odmerkoma cepiva, je še dejala.

V Sloveniji maja pričakujemo 455.660 odmerkov cepiv proti covidu-19 Maja bo sicer v Slovenijo dobavljenih 336.960 odmerkov Pfizerjevega cepiva, od katerih jih bo 70.200 namenjenih za cepljenje z drugim odmerkov. Pričakovati je tudi 57.600 odmerkov cepiva Moderne in 61.000 odmerkov cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Glede na zadnje podatke NIJZ pa za maj še ni potrjeno, koliko odmerkov cepiva bo Sloveniji dobavil proizvajalec AstraZeneca. Zadnja znana dobava s 69.900 odmerki bo ta petek. Minister za zdravje Janez Poklukar je v sredo napovedal, da bodo cepilni centri ob povečanih dobavah cepiva v prvem tednu maja stopnjevali cepljenje prebivalstva. "Številke, ki jih cepilni centri zmorejo na krajše obdobje, so zagotovo dva do trikratnik tega, kar trenutno cepijo. In to je tisto, kar ocenjujemo, da je dovolj, da v dveh mesecih, če je treba, precepimo prebivalce Slovenije," je dejal. Pri tem jim bodo pomagali tako predstavniki Slovenske vojske kot Civilne zaščite. Prebivalce je pozval, naj se na cepljenje prijavijo in na vabilo, ko ga prejmejo, tudi odzovejo. Glede na podatke, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v elektronski register cepljenih oseb, je bilo s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 sicer cepljenih 413.033 oseb, z dvema pa 180.084 oseb oz. 8,6 odstotka prebivalcev. En odmerek cepiva Pfizerja je doslej prejelo 242.750 ljudi, dva odmerka pa 162.170. En odmerek cepiva Moderne, ki v državo prihaja v skromnejših pošiljkah, je doslej prejelo 43.379 prebivalcev, dva pa 17.503. Z enim odmerkom cepiva AstraZenece so doslej cepili 126.903 prebivalcev Slovenije, z dvema 411. Drugi odmerek tega cepiva namreč sledi 12 tednov po prvem.