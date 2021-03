Dobra četrtina vseh hospitaliziranih je mlajša od 60 let

" V deležu zdravljenih v intenzivi opažajo nekoliko več mlajših pacientov, ki ravno tako potrebujejo intenzivno zdravljenje ," pove minister za zdravje Janez Poklukar . Precepljenost od 60 do 80 let starih prebivalcev je ta trenutek namreč še vedno bistveno prenizka.

Zniževanje povprečne starosti hospitaliziranih stroka v največji meri pripisuje dobri precepljenosti, z obema odmerkoma se je cepila že približno polovica starejših od 80 let. A ponovnega pritiska na bolnišnice to na žalost ni preprečilo.

"Starejši nad 80 let predstavljajo približno 12 odstotkov vseh hospitaliziranih ," pravi doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc , predstojnica Infekcijske klinike UKCLJ.

Približno 72 let je bila povprečna starost covidnega bolnika, ki je bolnišnično zdravljenje potreboval jeseni, med drugim valom. Danes je ta številka precej nižja, v ljubljanskem UKC denimo znaša manj kot 67, kar tretjina bolnikov je namreč mlajša od šestdeset let.

O svojevrstnem statističnem fenomenu pa te dni poročajo iz doma starejših občanov Ilirska Bistrica, kjer so se z virusom okužili že dvakrat cepljeni prebivalci.

"Vsi stanovalci, ki so okuženi do današnjega dne, teh je trenutno 12, so bili 22. januarja letošnjega leta cepljeni z drugim odmerkom cepiva Pfizer," pravi Jasmina Tomažič, direktorica DSO Ilirska Bistrica.

In njihovi simptomi? Zgolj slabše počutje in rahlo povišana telesna temperatura. To ni nič nepričakovanega, pojasnjuje Roman Jerala s Kemijskega inštituta. "Vsak človek je nekoliko drugačen. Nekateri se mogoče slabše odzovejo, ne vemo točno, kakšen je bil odziv protiteles pri tej osebi, kakšen je bil celični odziv. Torej žal nobeno zdravilo ni stoodstotno učinkovito."

A bistveno je, da je potek bolezni pri cepljenih dokazano veliko blažji.