Dobrodošla pomoč pri načrtovanju potovanj

Meje se odpirajo, turistična branža počasi "oživlja", ljudje pa se le stežka znajdejo med vsak dan novimi informacijami. Da bi bilo načrtovanje potovanj lažje, okrevanje turizma pa hitrejše, je Evropska komisija zagnala spletno platformo "Re-open EU". Na voljo je tudi kot spletna aplikacija.

Na njej bodo na voljo informacije v realnem času o stanju na mejah ter razpoložljivih prevoznih sredstvih in turističnih storitvah v državah članicah. Vključene bodo tudi praktične informacije držav članic o omejitvah potovanj, javnozdravstvenih in varnostnih ukrepih, na primer o omejevanju fizičnih stikov ali nošenju mask, ter druge koristne informacije o turistični ponudbi na ravni EU in držav članic, obljubljajo.

"Spletišče 'Re-open EU' ki ga predstavljamo danes, bo Evropejcem in Evropejkam omogočilo enostaven dostop do informacij, da bodo lahko z gotovostjo načrtovali svoja potovanja in varno počitnikovali. V pomoč bo tudi lastnikom malih restavracij in hotelov, pa tudi mestom po Evropi, saj se bodo lahko zgledovali po inovativnih rešitvah, ki so jih razvili drugi,"je povedal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

Platforma je eden od ukrepov iz svežnja za turizem in promet, s katerim želi Evropska komisija pomagati pri varnem ponovnem zagonu evropskega turizma.

Informacije o vavčerjih na enem mestu

Platforma vključuje tudi informacije o shemah podporniških vavčerjev, "s katerimi lahko potrošniki izkažejo podporo svojim priljubljenim hotelom ali restavracijam, tako da kupijo vavčerje za bivanje v hotelu ali obrok v restavraciji v prihodnosti, potem ko se ti ponovno odprejo, ter tako pomagajo evropskemu gostinskemu sektorju, ko se odpravljajo omejitve in meje ponovno odpirajo", so se pohvalili ustvarjalci spletišča. Pojasnili so, da bodo podporniški vavčerji podjetjem pomagali premostiti denarne težave, pri čemer se storitve opravijo pozneje. Znesek, ki ga plača stranka, prejme ponudnik storitev neposredno.