Sindikati javnega sektorja: Odgovornost za nepravično izplačevanje dodatkov je na vladi

Sindikati, ki delujejo v okviru pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, so se odzvali na medijska poročanja in odzive na izplačevanje dodatkov za čas epidemije v javnem sektorju. " Naša ocena, tako kot ocena širše javnosti je, da je ureditev podlag za izplačevanje teh dodatkov neustrezna, na kar smo opozarjali že ob začetku prvega vala epidemije v letu 2020, prav tako se uresničujejo prav vsa opozorila sindikatov o tem, kaj se bo zgodilo ob izvajanju takšne ureditve, če do sprememb ne bo prišlo, " je zapisal vodja Jakob Počivavšek .

Sindikati so odločitev po dodatnem nagrajevanju po njegovih besedah v načelu sicer pozdravili, vendar so večkrat pozivali k temu, da je treba koncept teh dodatkov in način izplačevanja dogovoriti v socialnem dialogu, saj so predlagani (in kasneje sprejeti) koncept že tedaj ocenjevali kot povsem neustrezen. Počivavšek pravi, da so dosledno opozarjali, da bo nejasna ureditev, brez kakršnih koli oprijemljivih kriterijev, ko je višina dodatkov v celoti prepuščena predstojnikom, pripeljala do popolne arbitrarnosti, netransparentnosti in posledično neenaki obravnavi javnih uslužbencev. " Vse navedeno se danes izkazuje kot več kot utemeljeno."

Podlagi za izplačevanje dodatkov v javnem sektorju za čas epidemije sta dve – Kolektivna pogodba za javni sektor in interventni zakoni, ki so uvedli dodatni dodatek oziroma dodatne dodatke, poudarjajo. " Slednjih sindikati nismo niti predlagali, niti zahtevali, uveljavljeni so bili po napovedi predsednika vlade o dodatnem nagrajevanju delavcev, ki se v prvih vrstah spopadajo z epidemijo ."

"Sindikati smo vladno stran že takoj po nastopu epidemije večkrat pozivali k socialnemu dialogu, tudi v povezavi z ureditvijo dodatkov, vendar odziva na vladni strani zelo dolgo ni bilo. Namesto za pobudo za spremembo Kolektivne pogodbe za javni sektor, ki bi drugače uredila dodatek za delo v rizičnih razmerah v primeru epidemije, se je Vlada raje odločila za problematično in predvsem izrazito tvegano razlago Kolektivne pogodbe, kjer je preglasovala sindikalne predstavnike v komisiji. S svojo odločitvijo je odločitev o izplačevanju dodatkov, prav tako kot interventni zakoni, prepustila povsem arbitrarnemu odločanju predstojnikov, državo pa izpostavila pravnim tveganjem z izjemno velikimi potencialnimi finančnimi posledicami. Številni sodni spori so že v teku, odločitve pa še daleč od pravnomočnosti."

V Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja zato odločno zavračajo nekatere "povsem neargumentirane" trditve, zlasti predstavnikov Fidesa o tem, da je sprememba Kolektivne pogodbe za javni sektor nemogoča in neizvedljiva, saj naj bi terjala dogovor s 40 sindikati javnega sektorja. Po veljavni ureditvi je za dogovor potrebna večina sindikatov javnega sektorja od omenjenih 40 sindikatov, s sindikati pa so bile v preteklosti, tudi v kriznih razmerah, že dogovorjene spremembe Kolektivne pogodbe za javni sektor. "Res pa je, da do dogovora ne more priti, če za spremembo pobuda sploh ni podana, in vlada takšne pobude nikoli ni podala," še pravi Počivavšek.

Vlada takšne pobude po njegovih besedah ni podala niti po tem, ko je bilo že povsem jasno, da bo epidemija trajala dlje časa in ko je po sestankih s sindikati postalo jasno, da je praksa izplačevanja dodatkov kaotična, torej izjemno različna od dejavnosti do dejavnosti, od delodajalca do delodajalca, od javnega uslužbenca do javnega uslužbenca. "Ko je bilo torej že povsem jasno, da je ureditev izplačevanja dodatkov neustrezna in izrazito nepravična. Prepričani smo, da na izjemne razlike, verjetno tudi neutemeljene, kaže tudi analiza izplačil teh dodatkov, ki jo na zahtevo sindikatov pripravlja Ministrstvo za javno upravo. Najbrž je tudi to razlog, da kljub večmesečni zamudi ta analiza še ni bila predstavljena sindikatom in javnosti."

V Pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja izplačevanje dodatkov za delo v času epidemije ocenjujejo kot neustrezno in neučinkovito, marsikje tudi nepravično. "Odgovornost za to je v prvi vrsti na Vladi, ki o tem ni želela voditi socialnega dialoga in je pasivno spremljala problematično prakso izplačevanja teh dodatkov, za to prakso in izplačila pa so seveda odgovorni tudi predstojniki, po odločitvi katerih so se dodatki v končno tudi izplačevali. Hkrati je izplačevanje teh dodatkov po odločitvi predstojnika dober pokazatelj za to kaj se zgodi, če je predstojnikom prepuščena avtonomija pri določanju plač javnih uslužbencev."

Prepričani so, da bi bilo mogoče z drugačno ureditvijo v dogovoru s sindikati doseči način izplačevanja dodatkov, ki bi bil pravičnejši in bi ustrezneje nagrajeval javne uslužbence glede na izpostavljenost, ne bi izpostavljal države pravnim tveganjem in bi bil za proračun cenejši. Razliko pa bi bilo mogoče nameniti tudi zaposlenim v zasebnem sektorju, ki v času epidemije opravljajo delo.