Število ljudi na javnih prireditvah omejeno zgolj s površino, ne s številko

Glavna novost v njem je konec omejitve števila udeležencev na organiziranih javnih shodih in prireditvah. Število udeležencev tako ni več omejeno s številko (prej je bilo 50), pač pa zgolj s površino oziroma medosebno razdaljo. Prav tako ni več obveznosti pogojev, ki jih predpiše NIJZ (kot je veljalo prej izjemoma za zbiranje nad 50 oseb na organiziranih prireditvah in shodih). Dovoli se torej zbiranje ljudi na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih.

Vlada je sinoči sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki začne veljati v soboto in velja do 30. maja.

Ukrepi se sproščajo na kulturnem, verskem in športnem področju.

Med izjeme prebolevniki, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva

Vlada je izdala tudi Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od ponedeljka do vključno 30. maja 2021.

Sprošča se sejemska dejavnost pod pogojem testiranja zaposlenih, pri čemer se zagotovi enosmerno gibanje obiskovalcev, število oseb v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, pa se omeji na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca. Omejitev števila oseb ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo. Pri izvajanju sejemske dejavnosti v notranjosti je za potrošnike določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Zaradi večje jasnosti se med primere, naštete med veljavnimi izjemami storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, dodaja tudi primer opravljanja kongresne dejavnosti za potrošnike. Izjema se ne spreminja, dopolnjen je zgolj primer usposabljanja.

Kot izjemo od obveznosti testiranja za zaposlene in potrošnike se zaradi poenotenja z drugimi odloki dodaja prebolevnike, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka simptomov z odlokom priznanimi cepivi. Testiranje ni potrebno, saj se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, se dovoli konzumiranje hrane in pijače na prevzemnem mestu zgolj za mizami in ob upoštevanju pogojev, ki so z odlokom določeni za gostinske obrate, razen pogoja sedeče postrežbe.

Število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 kvadratnih metrov. Ob tem pa je treba še naprej zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.

Na športnih tekmovanjih eno sedišče prosto

Spremembe zadevajo tudi Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Določbi, ki ureja prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih je dodano, da izključno na sediščih ne velja medosebna razdalja 1,5 metra, med končnimi uporabniki pa mora biti eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Zaradi večje jasnosti specialne pravne ureditve odlok izrecno določa, da se za gledalce na športnih prireditvah ne uporabljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo tudi na spremembo izjeme od testiranja ali prepovedi za osebe, ki so prebolele covid-19. Za te osebe se izjema določi tudi, če so bile po izteku osem mesecev od začetka simptomov ali pozitivnega PCR testa, cepljene le z enim odmerkom kateregakoli cepiva, ki ga kot primernega določa odlok.

Podaljšanje začasnih omejitev ponujanja kulturnih storitev in kolektivnega uresničevanja verske svobode

Vlada je podaljšala tudi veljavnost odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji. Novela izrecno določa tudi, da za javne kulturne prireditve in druge kulturne storitve ne veljajo določbe odloka, ki ureja začasno prepoved zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb SARS-CoV-2.

Poleg tega je v delu o izvajanju javnih kulturnih prireditev dopolnjen pogoj pri omejitvi zasedenosti sedišč v zaprtih javnih prostorih in na prostem. Medtem ko mora biti v zaprtih javnih prostorih med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, mora biti na prostem med sedišči najmanj en meter razdalje, med končnimi uporabniki, ki niso na sediščih, pa najmanj 1,5 metra razdalje. Ti pogoji ne veljajo za osebe iz skupnega gospodinjstva. Zaščitna maska je za končne uporabnike obvezna tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem, in sicer v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Novela odloka kot izjemo od obveznega testiranja za končne uporabnike in nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah dodaja enkratno cepljene prebolevnike.

V knjižnicah, arhivih, muzejih in galerijah novela odloka zmanjšuje omejitev po kvadraturi, in sicer na 10 kvadratnih metrov na enega končnega uporabnika oziroma več končnih uporabnikov, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Podaljšana pa je tudi veljavnost odloka o začasnih omejitvah kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Slovenije. Kot izjemo od obveznega testiranja za osebe, ki izvajajo versko oziroma duhovno vzgojo in izobraževanje, dodaja enkratno cepljene prebolevnike. Ostali pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Obe zgoraj omenjeni noveli odloka začneta veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšujeta veljavnost odloka do vključno 30. maja.