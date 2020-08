Dogovor ZDA z Moderno: proizvajanje cepiva že v zadnji fazi testiranja

Ameriška vlada bo plačala milijardo in pol dolarjev (okoli 1,27 milijarde evrov) za 100 milijonov doz eksperimentalnega cepiva proti covidu-19. Farmacevtsko podjetje Moderna bo zaradi dogovora proizvajalo cepivo že v zadnji, tretji fazi testiranja.

Kot je naznanilo ameriško ministrstvo za zdravje in socialne zadeve, se je ameriška vlada s farmacevtskim podjetjem Moderna dogovorilo, da bodo od njih odkupili 100 milijonov doz eksperimentalnega cepiva proti covidu-19. Za to bodo plačali do milijarde in pol dolarjev (okoli 1,27 milijarde evrov), in sicer za 100 milijonov doz. Cepivo je sicer v zadnji, tretji fazi testiranja, a zaradi dogovora ga bo Moderna proizvajala že zdaj. Konec klinične faze preizkušanja cepiva naj bi bilo sicer oktobra. "Proizvajanje cepiva vzporedno s fazo testiranja bo pospešilo običajno časovnico razvoja cepiva," so dejali na ministrstvu.

icon-expand Farmacevtsko podjetje Moderna. FOTO: AP

Podjetje Moderna je cepivo sicer razvijalo v navezavi z ameriškim vladnim inštitutom za nalezljive bolezni, ki deluje znotraj Nacionalnega inštituta za javno zdravje. To pa ni edini dogovor, ki ga je s proizvajalci cepiv sklenila ameriška vlada – po poročanju CNBC so ponudili 2,1 milijardi dolarjev (okoli 1,78 milijardi evrov) za cepivo, ki ga razvijata podjetji Sanofi in GlaxoSmithKline; 1,95 milijardi dolarjev (okoli 1,65 milijarde evrov) podjetjema Pfizer in BioNTech ter še milijardo dolarjev (850 milijonov evrov) podjetju Johnson&Johnson.