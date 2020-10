'Dolgi covid-19': Hrvaški pacient se s posledicami okužbe bori že pol leta

"Bil je začetek aprila in po telefonu me kontaktira eden od pacientov. Povedal mi je, da ima simptome, ki bi lahko kazali na okužbo s koronavirusom," pripoveduje družinska zdravnica dr. Dijana Ramić Severinac, ki ima ordinacijo v Krapini, ob meji s Slovenijo. Podobno se je počutila tudi pacientova soproga, po opravljenem testu pa je bilo jasno, da sta oba okužena. Šlo je za 55-letnega pacienta, ki pred tem ni imel nobenih zdravstvenih težav, pove zdravnica.

Sprva so bili njegovi simptomi rahlo povišana telesna temperatura, kašelj in neprijeten občutek v pljučih. Ni šlo za nič nevarnega, opisuje Ramić Severinac. Minili so štirje tedni izolacije, nakar so ga ponovno testirali. Bil je negativen. Zdravnica je bila prepričana, da je pacient uspešno zaključil zdravljenje. A moški se je čez nekaj časa vrnil in potožil, da se ne počuti dobro, da je stalno utrujen in da ga 'bolijo pljuča'. Rentgenska slika je pokazala, da ima pljučnico.

"Bila sem popolnoma šokirana, saj sta minila dva meseca od prvih simptomov," je povedala zdravnica za Jutarnji list. Njegovo 'bolniško' je Ramić Severinac zaključila šele pred nekaj dnevi, torej pol leta po okužbi z virusom. Pljučnico so skušali zdraviti z antibiotiki, a napredka ni bilo, na koncu pa je moški končal na zdravljenju v bolnišnici. Slike so pokazale na veliko prizadetost pljuč. Sledila je dolga rehabilitacija, moški pa si še do danes ni povsem opomogel, še dodaja zdravnica.

Zadnje raziskave so pokazale, da ima lahko covid-19 večje in dolgotrajnejše posledice na zdravje mesece po tem, ko bolnik v sebi nima več virusa. Številni, celo zdravi in mladi, se tedne, nekateri pa tudi mesece po okužbi pritožujejo nad kronično utrujenostjo, kašljem, nespečnostjo, izpadanjem las, glavoboli, bolečinami v mišicah. Ti bolniki se z novimi diagnozami ne obravnava več kot covid bolnike, posledično pa se 'izgubijo' v zdravstvenih evidencah. Z drugimi besedami, pacienta zdravnice Ramić Severinac, ki ima še vedno težave s covidom, sistem ne obravnava več kot bolnika s t.i. dolgim covidom, temveč s pljučnico.