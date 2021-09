Dolgi covid pogosto uniči kakovost življenja: zdravnik je dolžan poslušati, ne soditi

Tudi če ste akutni covid-19 preboleli brez posebnih težav, še vedno niste varni pred novim koronavirusom, opozarja infektolog prof. dr. Janez Tomažič z UKC Ljubljana. Po okužbi lahko vztrajajo številni različni simptomi in znaki, kar imenujemo dolgi covid ali postcovidni sindrom. Tovrstne težave ima več milijonov oseb s covidom-19, od tistih, ki so preboleli zelo blago akutno bolezen, do tistih z najtežjo obliko.

Prepogosto se dolgi covid pripiše samo 'neopredeljenim psihičnim težavam' in zaključi s spremljanjem in ustrezno obravnavo tovrstnih bolnikov. Bolnik ni dolžan prepričevati zdravnika o svojih težavah, zdravnik je dolžan poslušati in ne soditi, ampak pomagati," poudarja dr. Tomažič.

Kot pojasnjuje dr. Tomažič, lahko dolgi covid, tako kot akutni covid-19, prizadene številne organe in organske sisteme, vključno z dihalnim, srčno-žilnim, nevrološko-psihičnim, želodčno-črevesnim in mišično-skeletnim. Kot našteva, so med težavami v ospredju utrujenost, dispneja (zasoplost), zmanjšana telesna zmogljivost, rahlo povišana telesna temperatura (okrog 37,5 stopinj Celzija), problemi s koncentracijo, težave pri iskanju besed, motnje spanja, mišične bolečine, glavobol itn.

Dejavniki tveganja za dolgi covid so manj opredeljeni kot tisti za akutni covid-19: " K vztrajajočim težavam dolgega covida so bolj nagnjene osebe, ki so prebolele težjo obliko bolezni (hospitalizacija; prisotnih več kot pet simptomov bolezni v obdobju prvega tedna bolezni), vendar se pogosto pojavi tudi po blagi obliki bolezni, pogosteje pri ženskah kot pri moških, najpogosteje v starostnem obdobju med 35 in 49 let. Predhodno prisotne bolezni, kot so sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni, ne spadajo med dejavnike tveganja, mednje pa sodi npr. astma. Imunska pomanjkljivost ima morda zaščitno vlogo pred razvojem dolgega covida (deloma imunogena patogeneza), vendar so si podatki še nasprotujoči," izpostavlja dr. Tomažič.

Do sedaj tudi še ni mednarodnega konsenza, ali naj z dolgim covidom označujemo težave, ki nastanejo zaradi organske patologije (spremembe na pljučih, srcu itn.) po prebolelem akutnem covidu-19, ali samo osebe, ki imajo po okužbi neopredeljive simptome in znake, ki pa zelo vplivajo na njihovo kakovost življenja. Trenutno je dolgi covid 'dežnik', pod katerim se verjetno skriva več različnih entitet bolezni, razlaga dr. Tomažič in razmišlja, da bodo morda nove različice virusa imele vpliv na pojavnost in resnost dolgega covida.

Diagnostični kriteriji dolgega covida še niso standardizirani, zato tudi nimajo dobrih podatkov o pojavnosti in pomenu/vplivu te bolezni. Glede pojavnosti so trenutno najbolj oprijemljivi podatki britanskega Urada za nacionalno statistiko (ONS), kjer ocenjujejo, da je po petih tednih po začetku okužbe pojavnost dolgega covida 22,1 %, po 12 tednih pa 9,9 %.

Razvije se lahko ne glede na resnost bolezni Opredelitve dolgega covida so različne, najenostavnejša in pragmatična je definicija ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH), ki so jo povzeli po Centru za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC). Dolgi covid tam opredelijo kot posledice, ki vztrajajo še štiri tedne od začetka okužbe s SARS-CoV-2 oziroma od začetka bolezni covid-19 in jih ne moremo pripisati drugim diagnozam (boleznim). Dolgi covid se lahko razvije pri vsakem bolniku s covidom-19, ne glede na resnost bolezni ali načine zdravljenja, poudarja dr. Tomažič.

Težave, povezane z dolgim covidom

Težave dolgega covida osebi pogosto v veliki meri uničijo kakovost življenja, opozarja dr. Tomažič. Lahko so stalno prisotne, nihajoče ali se po navideznem izboljšanju povrnejo nenapovedano, kar bolnika vrže iz tira, ga zelo vznemiri in lahko povzroči psihične težave v smeri anksioznosti, depresije, izolacije itn.

Novi koronavirus prek receptorjev ACE-2 vstopa v različne organe in tkiva in lahko povzroči njihove kompleksne okvare s posledičnimi simptomi in znaki, ki jih opredelimo kot akutno bolezen (covid-19), lahko pa se razvije tudi postcovidni sindrom (dolgi covid). Vzročno gre za kombinacijo neposredne okužbe (direktno delovanje virusa v celicah organov in tkiv), avtoimunskih odzivov (zaradi kronične imunske aktivacije pride do kroničnega vnetja s posledičnim uničevanjem organov in tkiv z imunskimi/vnetnimi celicami in njihovimi glasniki) in disfunkcije avtonomnega živčevja (simpatično in parasimpatično živčevje), ki posledično privede do t. i. sindroma posturalne ortostatske tahikardije, SPOT. Pri nastanku dolgega covida je predvsem pomembno kronično vnetje, ki je povezano s stalnim nastajanjem provnetnih medceličnih glasnikov (citokinov), ki se sproščajo v krvni obtok in v medcelični prostor. Zelo pomembna je tudi okvara notranjega celičnega sloja žil (endotelijske celice), ki je povezana z okvaro organov (npr. s fibrozo pljuč), s sistemskim hipervnetnim stanjem in s povečanim nagnjenjem k strjevanju krvi (hiperkoagulabilno stanje) ter posledično povečano pojavnostjo krvnih strdkov (trombembolizmi in mikrotromboze). Pri bolnikih se vse to izraža z različnimi simptomi in znaki, našteva dr. Tomažič.

Utrujenost

Je poglobljena, vztrajajoča, izčrpavajoča, bolniku jemlje energijo, motivacijo, koncentracijo in ga včasih popolnoma izčrpa ter onesposobi za delo v službi in tudi za domače dnevne aktivnosti. Kronična utrujenost je glavna manifestacija in najpogostejši simptom dolgega covida, saj ima približno 60 % oseb po 12 tednih od začetka covida-19 še vedno tovrstne težave.

Vzrok ni znan, ponuja se več mehanizmov: slabša drenaža možganske tekočine (likvorja); celično posredovani imunski odzivi s posledičnim sistemskim vnetjem, ki v sprednjem možganskem lobusu in v malih možganih (cerebelumu) upočasni presnovne procese; negativni psihološki in socialni dejavniki, povezani s pandemijo covida-19, in morda tudi neposredna virusna okvara skeletnih mišic. Postcovidno utrujenost primerjajo z že znanim, a slabo opredeljenim 'mialgičnim encefalomielitisom/sindromom kronične utrujenosti' (ME/CFS). Obe entiteti bolezni imata veliko skupnega, med drugim tudi to, da za njiju ne poznamo vzroka, poudarja dr. Tomažič.

Zasoplost (dispneja) in težave s pljuči

Glede na rezultate številnih raziskav je zasoplost prisotna pri 43,4 % oseb po 60 dneh od začetka bolezni. Večina ob tem nima organske okvare pljuč, kot so npr. fibrotične spremembe (brazgotinjenje pljuč) ali pa krvni strdki (trombembolije) v pljučnih žilah. Pogosto imajo bolniki z dolgim covidom tudi bolečino (občutek pritiska in teže) v prsnem košu in dolgotrajni kašelj.

Srčno-žilne nenormalnosti

Pri dolgem covidu gre včasih lahko poleg neopredeljene utrujenosti, zasoplosti in zmanjšane telesne zmogljivosti za podaljšano trajanje vnetja srčne mišice s povečanimi serumskimi vrednostmi troponina in ostalimi značilnostmi, ki opredeljujejo miokarditis. V eni od pomembnih raziskav je bila bolečina v prsnem košu v predelu srca, najverjetneje povezana z miokarditisom, 60,3 dni po začetku covida-19 prisotna kar pri 20,7 % oseb.

Zaradi kroničnega vnetja v možganskem deblu, ki ga povzroči novi koronavirus, pride do okvare avtonomnega živčevja in posledično do SPOT: ko se oseba dvigne v pokončen položaj, se srčna frekvenca pri odraslem poveča za 30 utripov na minuto in posledično lahko pride do občutka prazne glave, 'megle v možganih', omedlevice, utrujenosti, palpitacij (občutenje hitrega nerednega bitja srca), tresenja rok, zamegljenega vida itn., našteva dr. Tomažič.

Kognitivne in mentalne spremembe

Glede na vse dosedanje podatke raziskav kaže, da SARS-CoV-2 ni mikroorganizem, ki bi neposredno prizadel osrednje živčevje (ni obligatorni nevropatogen). Zaradi mogočih direktnih učinkov virusa na celice glije (posebne imunske celice v osrednjem živčevju), ki prek citokinov posredno kvarijo živčne celice in z virusom posredovane povečane propustnosti krvno-možganske pregrade, ter zaradi posrednih učinkov novega koronavirusa (imunsko posredovani mehanizmi, pomanjkanje kisika v možganih, krvni strdki v žilah in mikrocirkulaciji itn.) lahko pride do prizadetosti možganovine (encefalopatija), kognitivnih motenj, nespečnosti, zapore žil, krčev, spremenjenega mentalnega stanja, psihiatričnih bolezni itn.