Dolgoletni zdravnik Lukanović: dva meseca umetne kome in minus 16 kilogramov

Ko je bil tudi njegov bris pozitiven, so mu predlagali hospitalizacijo, sam pa nad to idejo ni bil navdušen, saj razen občutka utrujenosti ni imel posebnih težav. Naposled sta ga o tem prepričala mlada in strokovna infektologinja ter njegov sin, sicer specializant ginekologije. " V ponedeljek sem tako ostal pri njih in stanje, kar zadeva dihalno funkcijo, se je hitro poslabšalo do te mere, da so me v četrtek morali priključiti na mehansko predihavanje, torej ventilator. Sledila sta skoraj dva meseca umetne kome, iz tega časa pa se ne spominjam popolnoma ničesar," je povedal o hitrem napredovanju bolezni.

Začelo se je s prehladom , za interni časopis največjega univerzitetnega kliničnega centra v državi pove prof. dr. Adolf Lukanović , dolgoletni strokovni direktor Ginekološke klinike. " Imel sem običajne znake prehladnega obolenja, celo brez pretirano povišane telesne temperature. Sredi tedna sem bil v kontaktu z osebo, ki je bila kasneje pozitivna na novi koronavirus, konec tedna pa sva govorila po telefonu glede mojega počutja in rekel sem, da sem še vedno zelo utrujen, to je bil pri meni glavni simptom. V nedeljo zvečer me je obvestila, da je bil bris pozitiven in takoj naslednji dan sem šel tudi sam na infekcijsko kliniko," se je dogajanja z začetka marca spominjal prof. Lukanović.

Infekcija covid-19 prizadene najprej pljuča, povzroči hipoksemično respiratorno odpoved, nato pa se kot domine začnejo rušiti organski sistemi. To je seveda povezano tudi s starostjo in predhodno kondicijo organizma. Najprej odpovedo ledvice, potem jetra, nato začne popuščati srce, vse to se je zgodilo pri meni.

Sprva se sicer ni želel medijsko izpostavljati, saj ni vedel, kako bo njegovo zdravljenje potekalo, zdaj ko pa je že proti koncu rehabilitacije v URI Soča, ga je tamkajšnji vodja zdravljenja doc. dr. Primož Novakprepričal, da bi bilo smiselno in moralno, da pove svojo zgodbo, saj je mnogo tistih, ki epidemije ne razumejo in ne jemljejo resno.

"Ravno včeraj sem bil v trgovini, kjer je stal gospod s transparentom ’Covid epidemija – čista izmišljotina’. Žena me je komaj ustavila, da se z njim nisem zapletel v spor. Ne morem verjeti, kakšen odnos imajo posamezniki. Nekateri ljudje so neodgovorni in premalo sprejemajo resnost tega obolenja, kar bi se gotovo pokazalo, če v marcu ne bi sprejeli tako ostrih ukrepov. V resnici pa še zdaj ne vemo, ali se bo epidemija širila v jesenskem času in v kolikšnem obsegu jo bodo preventivni ukrepi zajezili. Preprosto ne razumejo: iz na videz banalnega prehlada se lahko bolezen razvije do te mere, da resno ogrozi življenje,"je povedal Lukanović in dodal, da stotisoči mrtvih po svetu očitno niso dovolj, da bi nekateri epidemijo vzeli resno.

Mačehovski odnos do zdravstva

Kot je o svoji izkušnji povedal dolgoletni zdravnik, je bil po tem, ko se je prebudil iz umetne kome, sprva navdušen nad dejstvom, da je sploh preživel, in nad vrhunsko nego na intenzivnem oddelku klinike. Ko pa so ga premestili na navadni oddelek, je postal pozoren na slabosti in pogoje, v kateri delajo zaposleni. "Gre za odgovoren in naporen poklic, pri katerem se povrh vsega še sam izpostavljaš okužbi, mi pa se prerekamo glede dodatkov k plači in prenosu nadur,"je bil kritičen do razmer, ki mnoge diplomante zdravstvene nege naposled vodijo v druge vode, kjer so pogoji dela boljši, boljše pa je tudi plačilo.