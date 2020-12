'Določati, česa ljudje ne smejo, in govoriti, naj bodo odgovorni, ni učinkovit pristop'

Po ocenah Inštituta Jožeta Štefana je aktivno okuženih vsaj štirikrat toliko, kot jih je zabeležih. Po izračunih je torej okuženih več kot 80.000 Slovencev. Trenutni način testiranja pa je prepočasen, da bi polovili vse okužene, je jasen epidemiolog Mario Fafangel : "Mi želimo testirati vse in izolirati bolne. Ne pa jih izolirati šele deset dni po začetku simptomov, ko pride do PCR testa in rezultat dobi šele po dveh dneh. Mi moramo dobiti osebo tisti dan, ko posumi na okužbo."

Ukrepi trajajo že skoraj mesec dni, ljudje so lačni druženja, predvsem zdaj, ko se bližajo prazniki. Določati, česa ljudje ne smejo, in govoriti naj bodo odgovorni, nas ne bo pripeljalo k zmanjšanju okužb, opozarja. "Javno-zdravstvena komunikacija in pristop do ljudi z 'ne' ni nikoli prinesla nič dobrega. Nasvet je seveda, da smo v svojem mehurčku, ampak vemo, da se nekatere stvari bodo zgodile. Dajmo jim vsaj pomagati in jim povedati, kako to narediti na varen način. Epidemiološko bo to bistveno bolj učinkovito, kot pa imeti neke skrivalnice v zaprtih, slabo prezračenih prostorih," poudarja epidemiolog Mario Fafangel.