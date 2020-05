Določena zaščitna in medicinska oprema za covid-19 brez uvoznih dajatev in DDV

Carinska zakonodaja glede oprostitve DDV na končni uvoz določenega blaga omogoča, da se pri uvozu blaga v primeru elementarnih nesreč ob določenih pogojih odobri oprostitev uvoznih dajatev in DDV. Oprostitve so možne na podlagi sklepa Evropske komisije. Sklep po potrebi določi obseg uporabe oprostitve in pogoje zanjo.

Zahtevo za izdajo tovrstnega sklepa je na Evropsko komisijo najprej naslovila Italija, Evropska komisija pa je vse ostale države članice pozvala, da tiste, ki so v podobni situaciji in bi želele biti vključene v prvi tovrstni sklep, komisijo o tem obvestijo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje po današnji dopisni seji vlade.

Slovenija je 24. marca v okviru ukrepov za obvladovanje posledic epidemije naslovila na Evropsko komisijo zahtevo za odobritev možnosti oprostitve uvoznih dajatev in DDV za uvoz zaščitnih sredstev, medicinskih pripomočkov in drugega blaga, ki je nujno potrebno za preprečevanje širjenja in obvladovanje posledic epidemije.

Vlada je sprejela odlok na podlagi sklepa komisije, ki je 3. aprila izdala sklep o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz tega blaga, ki velja od 30. januarja do 31. julija letos in dovoljuje uvoz brez uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost za državne organizacije, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava in organizacije, ki so jih odobrili pristojni organi v državah članicah.

Velja za blago, namenjeno za brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadel izbruh covida-19, pri čemer ostane v lasti omenjenih organov in organizacij.

Blago mora izpolnjevati zahteve iz carinske zakonodaje in DDV predpisov. Brez uvoznih dajatev in DDV je blago tudi, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadela epidemija, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.