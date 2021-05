Preskakovanje vrst, cepljenje mladih pred starostniki? Kaj na očitke odgovarjajo cepilni centri?

Osrednjeslovenska, savinjska in pomurska – tri regije s skupno 20 cepilnimi centri. Prva se ponaša z največjim in logistično tudi najzahtevnejšim, druga se – kar se tiče precepljenosti – giblje okoli slovenskega povprečja, tretja se je v tem oziru znašla na samem repu lestvice. V Pomurju je dva odmerka cepiva tako prejelo zgolj 14,5 odstotka prebivalcev. Kaj je vzrok temu? Poleg tega pa so tukaj še navedbe o domnevnih nepravilnostih: fantomske prijave na cepilne sezname, zaostanki, prednostne obravnave 'po vezah'. In kaj na drugi strani delajo 'prav' občine, kjer je delež precepljenih najvišji? Absolutna zmagovalka je Osilnica.

Kje iskati razloge za slabšo precepljenost v nekaterih regijah? FOTO: Shutterstock

V Sloveniji smo do četrtka, 27. maja, z enim odmerkom cepili 644.506 oseb, z dvema pa 362.605. Delež cepljenih, ki so prejeli eno dozo na nacionalni ravni tako znaša 30,7 odstotka, delež tistih, ki so prejeli oba oziroma vse odmerke (precepljeni) pa 17,3 odstotka. Do cilja 60-odstotne precepljenosti prebivalstva smo torej še zelo daleč.

"'Samoreklamiranje' koordinatorja za cepljenje gospoda Kacina o učinkovitosti strategije cepljenja proti covidu-19 je zaman. Na tem področju–povem lahko iz prve roke–namreč vlada čista zmeda," se med drugim glasi sporočilo Slavke Urh, ki v nadaljevanju opisuje svojo izkušnjo. "Prvi odmerek cepiva Moderna sem prejela 4. aprila 2021 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Čakala sem na obvestilo o drugem odmerku cepiva, vse do 12. maja, ko sem se za vsak slučaj prijavila še na strani Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana," pripoveduje. Kot pravi, je znanec, ki je bil s prvo dozo Moderne cepljen 3. aprila in prav tako ni prejel nobenega obvestila o datumu prejetja drugega odmerka, nato 10. maja osebno odšel na Gospodarsko razstavišče. Tam pa naj bi ugotovili, da ga sploh nimajo na seznamu in ga nato naročili na cepljenje v nedeljo, 16. maja ob 13. uri. Tudi sama se je nato odpravila do omenjenega cepilnega mesta, kjer pa naj bi se zgodba ponovila. "Ugotovili so, da me ni na seznamu. Prav tako pa me ni niti na seznamu prijavljenih na cepljenje, ki sem ga oddala danes (16. maja - op.p.). Vprašali so me celo, zakaj nisem na cepljenje prišla že prej," je zaprepadena. Kot še dodaja, je cepilnemu centru poslala tudi elektronsko pošto in prejela naslednji odgovor: "O ponovnem terminu cepljenja boste obveščeni pravočasno preko SMS sporočila. Točnega datuma vam žal ne moremo sporočiti, saj vse poteka preko sistema računalnika in so obvestila avtomatska."Nepreglednost, nered in cepilni kaos pa je po njenem mnenju gotovo posledica neprestanega spreminjanja strategije in programov. "To je realnost cepljenja, vsaj v Ljubljani," še pravi.

Med regijami glede ene prejete doze po podatih NIJZ-jevega portala Cepimose najbolje kaže goriški (delež cepljenih z enim odmerkom znaša 34 odstotkov), najslabše pa Podravju (en odmerek cepiva je prejelo 27,3 odstotkov prebivalstva). Največjo precepljenost trenutno dosega Koroška (19,3 odstotka), na repu lestvice pa se je, kar se dveh prejetih odmerkov tiče, znašlo Pomurje (14,5 odstotka cepljenih prebivalcev).

A zgodba, kot kaže, ni osamljen primer. O 'katastrofi' glede cepljenja pripoveduje tudi bralka iz Celja. Navaja, da veliko ljudi, starih med 40 in 50 let, še vedno naj ne bi prišlo na vrsto, mlajši (stari manj kot 40) "z vezami" pa da so cepivo prejeli že zdavnaj. Tukaj pa je še zgodba iz Pomurja. "Mislim, da bi morali javnosti predstaviti tudi tiste cepilne centre, ki praktično nič ne cepijo in jih vprašati zakaj je tako. V Murski Soboti je totalen kaos, katastrofa, sramota. Ni nobenega vrstnega reda, nekateri čakajo na vrsto nekaj mesecev, drugi spet samo dva dni," trdi Katarina Lovrenčič. Kot dodaja, naj bi mladi in zdravi 'po vezah' na vrsto za cepljenje prišli že po nekaj dneh. "Sama čakam na vrsto že nekaj dni, kar sicer ni problem, problem je v tem, da sploh ne vejo da sem v evidenci," je kritična tudi ona. "Smo najslabše precepljena regija, pa se vseeno čaka na vrsto nekaj mesecev. Bratranec, star 70 let, je čakal od 5. januarja, na vrsto za drugi odmerek pa je prišel šele prejšnji teden. Pravijo, da nimajo dovolj cepiva in kadra," še povzema besede pristojnih ter poziva h konkretnim pojasnilom in odgovorom.

Novinarska vprašanja o domnevni zmedi pri cepljenju proti covidu-19 smo poslali cepilnim centrom na območju Ljubljane, Celja in Murske Sobote. Kako komentirajo navedbe bralk? Zakaj po njihovem prihaja do tolikšne zmede? Povprašali smo jih tudi glede strategije oziroma programa cepljenja ter precepljenosti prebivalstva na območju, ki ga pokrivajo. Zanimalo nas je še, kateri sistem oziroma aplikacijo posamezen cepilni center uporablja za naročanje? Osrednjeslovenska regija po precepljenosti malce nad slovenskim povprečjem Iz našega največjega cepilnega centra, ki deluje v okviru ZD Ljubljana smo prejeli zgolj samodejni odgovor: "Zaradi povečanega obsega dela ob aktualni epidemiološki situaciji, ne uspemo takoj odgovoriti na vsa sporočila." Odgovore naj bi prejeli v najkrajšem možnem času oziroma v zakonskem roku. *(Ta poteče konec maja. V kolikor jih prejmemo do takrat, jih bomo objavili.) Na področju osrednjeslovenske statistične regije deluje osem cepilnih centrov. Doslej so z enim odmerkom uspeli cepiti 32,4 odstotka prebivalcev (kar jih uvršča na tretje mesto med regijami, nad nacionalno povprečje), z dvema (vsemi) pa 17,8 (malce nad državnim povprečjem). Kar se tiče starostnih skupin, so doslej cepili največ oseb v razredu med 70 in 74 let. Cepili so več žensk kot moških, največ oseb je prejelo cepivo Pfizer/BioNTech. Med občinami, ki spadajo v regijo, je precepljenost najvišja v Občini Log-Dragomer, kjer so z enim odmerkom cepili 39,1 odstotka prebivalstva, z dvema pa 24,1. Zadnje mesto pa si delita občini Ivančna Gorica In Lukovica – prva se je na repu lestvice znašla po odstotku cepljenih z enim odmerkom (26,3 odstotka), druga pa po deležu precepljenih (12,9 odstotka). Cepljenje mlajših, zdravih pred starejšimi in kronično bolnimi v savinjski regiji tudi posledica prebolelosti in s tem zamika Na območju savinjske regije deluje osem cepilnih centrov (ZD Celje,ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec, ZD Laško, ZD Slovenske Konjice, ZD Šentjur, ZD Šmarje pri Jelšah, ZD Velenje in Zgornjesavinjski ZD Nazarje). Glede na to, da je po podatkih interaktivnega spletnega prikazovalnika Cepimose.siSavinjska med statističnimi regijami z nekoliko slabšo precepljenostjo prebivalstva (pod slovenskim povprečjem) – tako z enim (29,9 odstotka), kot dvema odmerkoma (16,8), smo vse cepilne centre povprašali, kaj po njihovem vzrok za to.

V ZD Šentjur pravijo, da so do konca prejšnjega tedna porabili celotno število odmerkov. (Slika je simbolična) FOTO: Dreamstime

Iz Šentjurja so nam sporočili, da je vzrokov verjetno več: visoka stopnja okuženosti prebivalstva z virusom SARS-CoV-2 in čakanje na prvo cepljenje prvih šest mesecev po prebolevnosti, pa tudi slabše prijavljanje oseb na cepljenje. Od 6. maja za naročanje uporabljajo aplikacijo zVem, zainteresirani se na cepljenje lahko naročijo tudi pri izbranem osebnem zdravniku, preko e-pošte v cepilnem centru in po telefonu. Od začetka cepljenja pa do minulega tedna so skupno prejeli 6343 odmerkov cepiva, do 21. maja naj bi (kot so napovedali dan pred tem) porabili vse, "saj so za vse odmerke že določeni termini". Na očitke glede domnevnega zaostajanja s cepljenjem in preskakovanja vrst, pa pravijo, da zaradi pomanjkanja cepiva sprva niso prejemali celotnega naročenega števila cepiv. "Vsi vemo, da se je starostna meja v februarju, marcu in aprilu počasi zniževala in so starejši od 50 let tudi več mesecev čakali na termin. Hkrati je potekalo cepljenje z AstraZeneco pri mlajših kroničnih bolnikih, starejši pa se za cepljenje s tem cepivom niso odločili," pojasnjujejo ter dodajajo, da so ti tako raje čakali, da so prišli na vrsto za cepljenje s Pfizerjevim cepivom. Mnogi mlajši pacienti imajo – kot pravijo v ZD Šentjur – tudi zelo težke diagnoze in lahko da prejemajo biološka zdravila ali pa celo kemoterapijo, "pa 'navzven' delujejo zdravi in to morda moti kakšnega soseda".

V ZD Slovenske Konjice razlagajo, da je precepljenost s prvim odmerkom v savinjski regiji dober odstotek slabša od slovenskega povprečja, precepljenost z drugim odmerkom pa pol odstotka. "Savinjska regija ni med najslabše precepljenimi. Menim, da težko govorimo o nekem velikem odklonu od slovenskega povprečja. Se pa je v zadnjih dveh tednih precepljenost savinjske regije precej izboljšala. Odvisna je predvsem od zainteresiranosti ljudi, dobave cepiva, strategije in dobre oziroma slabe reklame v medijih," pravi direktor Dejan Verhovšek. Za naročanje na cepljenje od drugega tedna v maju naprej uporabljajo aplikacijo zVem. Do petka je tamkajšnji cepilni center prejel 9026 doz cepiva, porabili so jih 8666. Je pa Verhovšek za ta in sledeči dan napovedal aplikacijo še približno 350 odmerkov. Navedbe glede cepljenja mlajših, zdravih posameznikov pred starejšimi in kroničnimi bolniki pa težko komentira. "V skladu s strategijo so imeli starejši prednost. Kar smo mi v praksi največkrat ugotovili pri tem očitku je bilo to, da so se na cepljenje prijavili starejši, ki pa so bolezen že preboleli. In po navodilih stroke se lahko v tem primeru cepljenje odloži za šest mesecev. Sedaj pa se tako lahko cepi že mlajše, še neprebolele," razlaga Verhovšek. Kot dodaja, so ljudje, po tem ko so jim podali obrazložitev, zakaj je kdo bil cepljen prej oziroma zakaj še kdo ni bil, ponavadi razumeli. "Nekaj primerov očitkov je bilo tudi zaradi cepljenja mlajših kroničnih pacientov. K sreči smo v vsem tem času stroge strategije imeli šest inšpekcijskih nadzor, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti oziroma kršitev strategije cepljenja," še sklene.

Zakaj cepljenje mlajših, ko pa na vrsto čakajo še starejši? V ZD Slovenske Konjice pojasnjujejo, da se je v praksi velikokrat izkazalo, da so starejši, ki so se prijavili na cepljenje, covid-19 že preboleli. FOTO: Shutterstock

Odgovore na zastavljena vprašanja so nam posredovali tudi iz Zgornjesavinjskega ZD (ZSZD) Nazarje, kjer uvodoma poudarjajo, da težko ocenjujejo za ostale, a "v Zgornjesavinjski dolini cepimo hitreje kot Savinjska regija in tudi hitreje kot Slovenija". Ta navedbe sicer, vsaj sodeč po podatkih portala Cepimose, ne držijo povsem – v občini Nazarje so z enim odmerkom doslej cepili 30,4 odstotka ljudi, z vsemi pa 16,7 (spomnimo: na državi ravni je en odmerek cepiva prejelo 30,7 odstotka Slovencev, delež precepljeni pa znaša 17,3 odstotka). "V prejšnjem tednu (teden od 10. do 16. maja - op.p.) smo v ZSZD Nazarje že testno naročevali iz zVem, za naslednji teden (tekoči) pa v celoti prehajamo na naročevanje preko portala. Ročno (telefonsko) pa bomo zaenkrat še naročevali nekatere revakcinacije ter za nadomestitev naročanja za odpovedi v zadnjem trenutku," opisuje direktorica Božena Hercog. Do 20. maja so prejeli skupno okrog 5500 cepiv, na zalogi so imeli na ta dan samo tekočo zalogo oziroma cepivo AstraZenece za načrtovane revakcinacije. Na pritožbe glede domnevnih nepravilnosti pa Hercogova priznava, da je precej težav z organiziranjem cepljenja za starejšo populacijo, vezanih predvsem na naročanje na termine in komunikacijo, pogosto si tudi premislijo v zadnjem trenutku. Podobne težave se po njenih besedah zdaj kažejo tudi pri mlajših. "Določen delež kandidatov potrdi termin cepljenja, pa se dejansko ne pride cepiti in je treba v zadnjih minutah iskati vse možne rešitve, da zagotovimo 100-odstotno porabo cepiva. Tega ne more rešiti niti najboljši informacijski sistem." Zato se strinja, da se v takšnih izjemnih primerih zagotovo pojavljajo težave pri spoštovanju prednostnega vrstnega reda.

Na vprašanje, kje iskati vzrok za nekoliko slabšo precepljenost prebivalstva v savinjski regiji (pod slovenskim povprečjem) – tako z enim, kot dvema odmerkoma – v laškem zdravstvenem domu odgovarjajo, da je težko najti enoznačen razlog, ker je teh več.

Na novinarska vprašanja nam niso odgovorili iz ZD Celje. V tamkajšnji občini, ki ima 49.069 prebivalcev, so jih doslej z enim odmerkom cepili 30,8 odstotka, z vsemi pa 19,5 odsotka.

"V začetku je bilo veliko improvizacije, premalo natančnih navodil glede pričetka in načina vodenja seznamov. Velikokrat smo informacije prejemali preko medijev, z nekajdnevno zamudo pa še uradne dopise z Ministrstva RS za zdravje RS (MZ)," so kritični. Prav tako dolgo ni bilo nobene programske rešitve za vodenje seznamov. K slabši precepljenosti na začetku so po mnenju direktorice ZD Dr. Jožeta Potrate Žalec Hane Šuster Erjavec gotovo doprinesle tudi premajhne dobave cepiv. "Prilagajanje nenehnim spremembam strategije cepljenja je za nas dodatno delo in skrb, da ne bomo cepili v nasprotju s strategijo, ki se nenehno spreminja. Denimo, ko imaš že naročene ljudi za cepljenje, nacionalna strategija pa se spremeni, moraš v skrbi, da je ne boš kršil, te ljudi poklicati in jim sporočiti, naj zaenkrat še počakajo," opisuje le eno zagato. Tukaj pa je še obilica inšpekcijskih nadzorov. "Ne pomnimo, da bi jih v zdravstvu imeli kdaj tako veliko." Navkljub vsemu pa – tako Šušter Erjavčeva – podatki spletnega prikazovalnika kažejo, da so v ZD Žalec, ki pokriva šest občin Spodnje Savinjske doline, sedaj nad slovenskim povprečjem. Za naročenje so v začetku uporabljali preprosto Excelovo tabelo, ambulante pa so zbirale prijave in jih posredovale cepilnemu centru. "Z Novovizijo smo razvijali tudi naročilne sezname v programu Promedica, vendar te niso nikoli zaživeli. Nato smo v mesecu marcu prestavili cepljenje v družinske ambulante, s čimer smo dobili 18 cepilnih mest in pospešili cepljenje. Vendar pa je bilo to za ambulante poleg rednega dela zelo obremenjujoče, zato se je cepljenje z mesecem majem znova prestavilo v novo organizacijsko enoto – cepilni center. Takrat smo pričeli uporabljati program, ki ga uporablja ZD Kočevje," pripovedujejo v žalskem zdravstvenem domu. Kot pravi direktorica, je omenjeni program dobro zasnovan in zelo uporaben. V zadnjih 14 dneh pa se dosti ukvarjajo s programom zVem, ki ga še niso usvojili do potankosti, saj so imeli kar nekaj težav z dodeljevanje pravic zaposlenim. Do 20. maja so prejeli 14.600 odmerkov cepiva Pfizer/BioNTech (za prvi in drugi odmerek) ter 2400 odmerkov AstraZenece. Vse odmerke cepiva so porabili. Zaostanke pri cepljenju in preskakovanje vrst pa Šuster Erjavčeva težko komentira. "Lahko pa povem, da pri nas te prakse ni. Vedno smo se držali strategij. V inšpekcijskih nadzorih nepravilnosti ni bilo odkritih. Vsak primer pa je treba razrešiti individualno. Zato je prav, da se osebe, ki imajo takšne dileme, obrnejo na cepilni center, da se razišče, čemu, zakaj in ali je res, da se je to zgodilo," poziva. Dostikrat so ljudje po njenih izkušnjah menili tudi, da so kakšni njihovi znanci, prijatelji ali sosedje, ki so mlajši od njih, bili cepljeni prednostno. "To je morda zato, ker ljudje ne vemo, ali je naš znanec, sosed ali prijatelj oseba, ki je posebej ranljivo kronična ali kronična in je imela prednost po strategiji pred zdravimi, pa četudi starejšimi," še zaključi.

V laškem zdravstvenem domu manjši interes za cepljenje (med drugim) pripisujejo medijem, ki da so posredovali stalno spreminjajoče se informacije. FOTO: Dreamstime

V ZD Laško pravijo, da težko komentirajo stanje za celotno Savinjsko regijo, so pa v Občini Laško cepili toliko občanov, kolikor so prejeli cepiv. "Predvidevamo, da je bilo manjše zanimanje za cepljenje v določenem trenutku tudi zaradi stalno spreminjajočih se informacij v medijih, ki so povzročile negotovost med ljudmi," dodajajo. Do nedavnega so uporabljali svoj informacijski sistem, ki so ga ustvarili prav za te namene. "V ponedeljek, 12. maja, pa so pričeli z uporabo aplikacije, ki jo je v ta namen razvilo MZ. Trenutno uporabljamo obe aplikaciji, zaradi uskladitve podatkov. Po ugotovitvah so se posamezniki naročali na več mestih," so zapisali. Do 20. maja so porabili celotno število distribuiranih odmerkov cepiva. Zagotovili so še, da prav zdaj (minuli teden) pripravljajo večjo akcijo cepljenja, saj so prejeli 970 prvih odmerkov cepiva. Navedb glede domnevnih nepravilnosti, pa da ne morejo komentirati.

V cepilnem centru ZD Šmarje pri Jelšah trenutno cepijo vse prijavljene nad 50 let sproti in vse po prednostnih seznamih. "Žal pa smo omejeni z naročanjem količine cepiva, saj moramo cepivo še vedno naročati glede na prijave in še vedno ga ne moremo naročiti za mlajše od 50 let, ki so sicer zdravi," pravi strokovna vodja Lea Romih. Slabša precepljenost je po njenem mnenju tudi na račun 'slabe reklame', ki se je naredila cepivu AstraZenece. Opažajo pa tudi, da njihov cepilni center ne dobi vseh možnih cepiv, ki so na voljo. "Cepivo Moderne je še vedno na voljo samo v večjih cepilni centrih, prav tako Jenssen. Slednjega imamo sicer obljubljenega za naslednji teden. Menim, da se bo število prijav povečalo, ko bodo ljudje lahko izbirali vrsto cepiva, ki ga bodo prejeli." V šmarskem zdravstvenem domu so se na začetku leta odločili za enotno aplikacijo za zbiranje prijav na cepljenje, ki je na voljo preko njihove spletne strani. "Naročamo pa v našem programu, ki se imenuje Promedica. Ta teden (pretekli - op.p.) smo začeli uporabljati zVem aplikacijo, ki pa še imasvoje pomanjkljivosti," odgovarja Romihova. Cepi ekipa ZD, tako njihove kot bolnike zdravnikov zasebnikov s tamkajšnjega področja. Skupno so do 19. maja prejeli okoli 9500 cepiv, porabljena je večina odmerkov, ostalo pa so napovedali, da nameravajo porabiti do konca tedna. Na pripoved bralke, da na Celjskem cepijo tudi mimo vrste, pa strokovna vodja ZD Šmarje pri Jelšah, odgovarja, da dogajanja v drugih zdravstvenih domovih v regiji ne more komentirati. "Pri nas upoštevamo navodila, ki jih prejmemo od NIJZ in MZ. Imamo pocepljene vse, ki so starejši od 50 let in so se prijavili do petka prejšnji teden (14. maja) ter vse prijavljene kronične bolnike. Zato smo se odločili, da v petek (21. maja) organiziramo cepljenje na OŠ Šmarje pri Jelšah za vse zainteresirane iz naših občin s cepivom AstraZenece (prijavljene smo povabili na cepljenje s SMS sporočilom, vabljeni pa so tudi neprijavljeni). Če nam bo cepiva zmanjkalo, bomo vse preostale povabili na cepljenje v najkrajšem možnem času." Dodaja še, da so do drugega tedna v maju imeli dvakrat tedensko nadzor zdravstvene inšpekcije glede cepljenja, ki pri njih ni našla napak. "Preverjali pa so vse, od seznama cepljenja, do seznama bolnikov po katerem naročamo cepivo, kako poteka cepljenje, ali preverjamo, če so bili bolniki že cepljeni, s katerim cepivom cepimo koga. En nadzor je trajal tudi tri ure."

Z enim odmerkom smo v Sloveniji doslej cepili 644.506 oseb, z dvema pa 362.605. FOTO: Dreamstime

Vzrok za nekoliko slabšo precepljenost v Savinjski regiji pa v ZD Velenje pripisujejo ali manjšim količinam dobavljenega cepiva, v primerjavi z drugimi regijami, ali pa manjšemu interesu prebivalstva. Prepričani pa so, da bi bili v Velenju ob večjih dobavah še boljši, kot so. Do petka, 14. maja, so za naročanje na cepljenje uporabljali svojo aplikacijo. Od ponedeljka, 17. maja, pa zbirajo podatke le še iz zVem aplikacije. "Je pa še vedno ogromno 'padalcev'," dodajajo v tajništvu zavoda. Vse doze cepiva, kar so jih dobili, so – zagotavljajo – porabili. "Podatki o število prvo in drugo cepljenih so javno objavljeni." Navedbam bralke, da so starejši morali čakati več mesecev, pa ne verjamejo. "Da so mlajši lahko tudi kronični bolniki – gospa verjetno ne ve. Da pa so bile tudi 'izjeme', sistem cepljenja, kakršnega smo imeli od začetka, ni mogel preprečiti in so te posledica osebne discipline ali etičnosti cepilnih ekip," še sklenejo v Velenju. Kar se tiče starostnih skupin, so tudi v savinjski regiji doslej cepili največ oseb, starih med 70 in 74 let. Cepili so več žensk kot moških, največ ljudi je prejelo cepivo Pfizerja. Med občinami v regiji najbolje kaže Občini Solčava, kjer so z dvema odmerkoma cepili 19,8 odstotkov prebivalstva, ter Občini Šmartno ob Paki (en odmerek je prejelo 38,5 odstotka ljudi). Najslabše pa je v Občini Kozje – tako po prvem odmerku kot po precepljenotsi (en odmerek je prejelo 20,5 odstotka, vse pa 11 odstotkov oseb). Pomurje z najslabšo precepljenostjo prebivalstva. Kaj so razlogi? Pomurska regija, na katero prav tako letijo nekateri očitki (predvsem kar se tiče prednostnega cepljenja in preskakovanja vrst), se je medtem znašla na samem repu lestvice precepljenosti po posameznih statističnih regijah. Vse odmerke cepiva je doslej dobilo 14,5 odstotka prebivalcev. Tudi kar se tiče prejete prve doze je Pomurje z vsemi štirimi cepilnimi centri (ZD Gornja Radgona, ZD Lendava, ZD Ljutomer in ZD Murska Sobota) med regijami z najslabšimi rezultati (predzadnje) – 27,6 odstotka. Kje iskati vzroke temu?

Čeprav smo vprašanja poslali vsem štirim pomurskim cepilnim centrom, so nam odgovorili le iz ZD Murska Sobota.

"Cepilni center Zdravstvenega doma Murska Sobota aktivno cepi uporabnike že od 27. decembra 2020. Do 18. maja 2021 smo prejeli 23.716 odmerkov cepiva in do 19. maja cepili 22.171 oseb – s prvo dozo 14904 oseb in z drugo 7267," je sporočila Renata Gorjan, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege v murskosoboškemu zavodu. ZD MS, kot pojasnjuje, pokriva terensko območje s 60.000 prebivalci v 12 občinah. "Najvišja precepljenost je v občini Murska Sobota 16,4 odstotka (31,6 odstotka s prvim odmerkom), najnižja v občini Kuzma 8,3 odstotka (18,5 odstotka s prvim odmerkom)." (Podatki se nanašajo na sredo, 19. maja - op.p.) V občinah Kuzma, Rogašovci, Hodoš in Cankova, ki so najslabše precepljene, je bil po besedah Gorjanove tudi velik delež okuženih v obdobju po novem letu in je verjetno zato precepljenost nižja. "Po podatkih iz ambulant, ki pokrivajo ta terenska območja, se šele sedaj veliko ljudi prijavlja na cepljenje," navaja. Kot pravi, cepijo v skladu z veljavno strategijo cepljenja. Za naročanje pa uporabljajo aplikacijo zVem, ki že aktivno deluje. Po podatkih interaktivnega spletnega prikazovalnika Cepimose.si so tudi v Pomurju z eno dozo cepili največ ljudi, starih od 70 do 74 let, z dvema odmerkoma pa stare med 80 in 84. Cepivo je prejelo nekaj več žensk kot moških, večina Pfizer/BioNTech. Med pomurskimi občinam je precepljenost najvišja v Občini Murska Sobota (19,2 odstotna), kjer se prav tako 'ponašajo' z najvišjim delež tistih, ki so prejeli en odmerek (34,2 odstotka). N arepu lestvice se je znašla Občina Sveti Jurij ob Ščavnici (delež cepljenih z enim odmerkom je 19,9-odstoten, deležu precepljenih pa zgolj 9,2 odstoten). Na zavidljivem prvem mestu Osilnica Kako pa je na nacionalni ravni? Komu gre najslabše in kateri občini najbolje? Kaj slednja dela drugače in torej 'prav'? Na ravni države je delež cepljenih z enim odmerkom najnižji (17,9 odstoten) v Juršincih, občini z 2397 prebivalci, na severovzhodu države. Kar se tiče precepljenosti (zaščita z vsemi prejetimi odmerki), pa najslabše kaže Žetalam – občini z 1311 prebivalci, kjer ta odstotek znaša zgolj 9,1. Povsem drugače je v Osilnici, ki se ponaša z najvišjim deležem v obeh segmentih. Z enim odmerkom so cepili 50,7 odstotka ljudi, z dvema 27,4. Razlogi za uspeh so po mnenju Bernarde Čop, direktorice tamkajšnje občinske uprave, trije. "In sicer: ker nas je malo, imamo pretežno starejše prebivalstvo, ki je hitro prišlo na vrsto, ter ker ima ZD Kočevje dobro organizacijo in pridejo naše občane cepiti v občino." Prebivalci Osilnice se za cepljenje sicer naročajo pri osebni zdravnici, spadamo pa pod cepilni center ZD Kočevje. Zelo dobro kaže tudi Občini Log-Dragomer, ki se je po deležu cepljenih z dvema odmerkoma (24,1 odstotka) znašla na drugem mestu. "V našem okolju skrbimo za zgledno delovanje sistema za zaščito in reševanje, kamor spada tudi delovanje Civilne zaščite, katere štab je v tesnem stiku s pristojnimi organi na nivoju regije in države. Že od začetka epidemije delujemo povezano z društvi v občini in posamezniki, ki do potankosti poznajo razmere in potrebe na terenu. Vsa naša sistemska prizadevanja pa seveda ne bi bila dovolj, če občani ne bi izražali tako visoke stopnje odgovornosti do lastnega zdravja in zdravja svojih bližnjih. Ta ozaveščenost se kaže tudi v nadpovprečni stopnji sodelovanja v presejalnih testih, nizki stopnji kroničnih obolenj ... Za našo lokalno skupnost je značilna medsosedska pomoč in vzpodbujanje. Predvsem, ko so razmere krizne se izogibamo represivnih ukrepov, ampak damo večji poudarek na motivacijo in enotno ter odgovorno ravnanje vsakega posameznika," vzroke za uspeh vidi direktorica občinske uprave Marjeta Sternad Kuharič. Njihovi občani spadajo pod cepilni center ZD Vrhnika, ki je na svoji in na spletni strani pbčine pozval vse občane k cepljenju skladno s strategijo. Prav tako jih k cepljenju spodbuja izbrani osebni zdravnik. V minulem tednu pa je pri tem pričela aktivno sodelovati še občina, skladno z Odredbo o aktiviranju pripadnikov CZ in prostovoljcev za pomoč zdravstvu pri izvajanju cepljenja proti COVID-19. "Tako naši pripadniki v sodelovanju z cepilnim centrom izvajajo naloge za hiter in nemoten potek cepljenja občanov," pravi Sternad Kuharičeva. Za naročanje na cepljenje so se njihovi občani lahko prijavili preko posebnega elektronskega naslova zdravstvenega doma, po telefonu oziroma osebno v vrhniškem cepilnem centru. Od 21. maja pa se prijavljajo le še preko preko aplikacije zVem.