'Domove za starejše spreminjajo v poceni negovalne bolnišnice'

Včeraj je minister za zdravje Tomaž Gantar gostoval v oddaji 24UR ZVEČER, in sicer zaradi razmer v domu starejših Hrastnik. Zanikal je, da bi država dom pustila na cedilu in Skupnost socialnih zavodov Slovenije obtožil nasprotovanja navodilom, češ, da s tem povzročajo škodo in zmedo. Minister še meni, da se v hrastniškem domu niso dosledno držali protokolov, da pa " se skušajo organizirati ".

Kot so v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije zapisali v odzivu na to, kar je zdravstveni minister Gantar povedal v oddaji 24UR ZVEČER, se jim zdi nesprejemljivo, da skrb za obolele stanovalce in stanovalke prelaga na domove za starejše. Po njihovih besedah se minister v odgovoru na vprašanje o predpisani obvezni osamitvi obolelih z novim koronavirusom v pooblaščenih zdravstvenih zavodih vztrajno izmika s trditvijo, da so v bolnišnico napoteni vsi, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Skupnost medtem opozarja na to, da je v skladu z Zakonom o nalezljivih bolezni potrebno popolno izolirati bolnika, in sicer v pooblaščenem zdravstvenem zavodu, kar pa dom za starejše ni. "Skupnost ne pričakuje in ne zahteva bolnišničnega zdravljenja za vse stanovalke in stanovalce s koronavirusno boleznijo 19, temveč njihovo popolno osamitev izven domov, kot to predpisuje zakonodaja," so poudarili.

Še vedno vztrajajo pri oceni, da smo ponoven pojav okužb z novim koronavirusom v domovih za starejše pričakali slabo pripravljeni in brez sistemskih rešitev, ki bi omogočile hitro in učinkovito ukrepanje, hkrati pa bi bile skladne z veljavno zakonodajo. "Ukrepanje je tako še vedno prepuščeno improvizaciji z vsakokratnim iskanjem prostovoljk in prostovoljcev ter negotovostjo, kje in kako bomo poskrbeli za obolele," so ostri v skupnosti. Zavračajo tudi trditev ministra, da so bili pripravljeni vsi protokoli za ukrepanje, saj je delovna skupina Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti doslej opravila le dva sestanka in dela še ni zaključila.

Poudarjajo, da je "skrajno nenavadno, da minister na eni strani ugotavlja, da bi morali dom za starejše v Hrastniku zapreti že v običajnih razmerah, hkrati pa v njem zadržuje obolele stanovalke in stanovalce ter od zaposlenih pričakuje in zahteva, da bodo brezhibno izpolnili vsa priporočila, čeprav zanje nimajo vseh nujno potrebnih pogojev". Kot dodajajo, z dokumenti ne morajo odpraviti težav, kot so pomanjkanje in neprimernost prostorov in opreme ter kadrovska stiska.