Okužbe v domovih starejših: v Petrovem Brdu pozitivna večina stanovalcev

Okužbe z novim koronavirusom se širijo v vse več domovih za starejše po vsej državi. Najhuje je trenutno v enoti Petrovo Brdo, kjer je pozitivna večina stanovalcev ter 10 zaposlenih. Število okuženih se nekoliko povečuje tudi v radovljiškem domu starostnikov, v kranjskem in škofjeloškem pa se položaj postopno umirja.

Na Severnem Primorskem je trenutno najhuje v enoti doma upokojencev Podbrdo v Petrovem Brdu, kjer nudijo varstvo odraslim osebam s posebnimi potrebami. Okuženih je že 86 od 93 stanovalcev in deset zaposlenih. V preteklem tednu so v tej enoti potrdili prva dva pozitivna primera med stanovalci, nakar so testirali še vse preostale stanovalce in pa tudi zaposlene. "V soboto zjutraj se je izkazalo, da je pozitivnih večina stanovalcev," pravi direktorica Doma upokojencev Podbrdo, Ines Krajnik. Najprej smo vzpostavili rdečo cono, da bi odmaknili pozitivne stanovalce. "A se je nato izkazalo, da je postala cela naša enota naenkrat rdeča cona," pravi Krajnikova. V domu so se tako morali reorganizirati. Težave imajo predvsem s pomanjkanjem kadra. Zaposlenim se je že zdaj delovnik podaljšal na 12 ur. V naslednjih tednih pa bodo dodatni kader nujno potrebovali, zaradi izčrpanosti pa tudi bolezni med zaposlenimi, opozarja direktorica doma.

Na Petrovem Brdu deluje posebna enota Doma upokojencev Podbrdo, kjer varstvo zagotavljajo odraslim osebam s posebnimi potrebami, in ne le starostnikom. Zato je tam položaj še zahtevnejši, saj je vzdrževanje zahtevanih varnostnih razmer skoraj nemogoče.

Na pomoč sta jim priskočili dve bolničarki iz doma upokojencev Logatec, dogovarjajo se tudi za dodatno pomoč. Tudi civilna zaščita in zdravstveni dom iščejo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati v domu – največ pomoči potrebujejo pri hranjenju stanovalcev in čiščenju prostorov. "Zavedamo se, da je rdeča cona področje, kamor nihče ne želi, ampak nimamo druge izbire, kot da to storimo." Večina stanovalcev, 55 izmed obolelih, simptomov bolezni nima. Štirje so v slabšem zdravstvenem stanju in potrebujejo kisik, ostali imajo blage simptome, kot je povišana telesna temperatura in kašelj. Direktorico bolj skrbi psihično zdravje,"saj gre že tako ali tako za osebe s posebnimi potrebami, ki težje razumejo dogajanje, strah jih je". V preostalih dveh enotah še nimajo pozitivnega primera.

icon-expand V enoti Petrovo Brdo je pozitivnih večina stanovalcev. FOTO: Spletna stran Doma upokojencev Podbrdo

Okužbe tudi v Renčah in Novi Gorici Okužbe se širijo tudi na Goriškem. Konec prejšnjega tedna so v Medic hotelu v Renčah zabeležili okužbo pri desetih stanovalcih in osmih zaposlenih, je za STA povedal direktor Dean Trojer Smrekar. Pri vseh ostalih oskrbovancih, skupno jih je v domu 75, in zaposlenih bodo danes opravili testiranje, da bi odkrili tudi morebitne nove okužbe. Vse več okužb pa je tudi v enoti novogoriškega Doma upokojencev v Podsabotinu, kjer je okuženih devet oskrbovancev in dva zaposlena. V centralni enoti v Novi Gorici pa so okuženi štirje starostniki in en zaposlen. Kot je za STA povedal direktor novogoriškega doma upokojencev Bojan Stante bodo danes testirali vse oskrbovance in zaposlene, skupno bodo odvzeli okrog 400 brisov. "Nihče od stanovalcev nima kakšnih večjih težav. Vendar to še ne pomeni ničesar, več bomo vedeli v naslednjih dneh,"je še dejal Stante. Škofja Loka: V rdeči coni v telovadnici 25 stanovalcev V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka je trenutno okuženih 26 zaposlenih, prvi okuženi pa se počasi vračajo v delovni proces. V rdeči coni v telovadnici bližnje osnovne šole je trenutno nastanjenih 25 stanovalcev, ena okužena stanovalka pa je v bolnišnici. Število stanovalcev v rdeči coni škofjeloškega centra je tako v dveh tednih s prvotnih 33, ki so se jim nato pridruževali še novi, že upadlo. Skupaj so imeli do zdaj 52 okuženih, nekaj jih je umrlo, 16 pa se jih je ozdravljenih vrnilo nazaj v center. Kot je povedala direktorica centra Silva Košnjek, se je pri njih položaj tako umiril in ne prihaja do povečevanja vala, ki ga beležijo v nekaterih drugih domovih po državi. Ne nameravajo pa zaenkrat še ukiniti zunanje dislocirane rdeče cone v telovadnici, saj bi bil lahko november še kritičen in se lahko položaj čez noč spremeni.

icon-expand V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka se situacija nekoliko umirja. FOTO: Google Maps

Dom v Kranju: nadaljujejo z urejanjem rdeče cone izven doma Relativno stabilno je stanje tudi v Domu upokojencev Kranj, kjer imajo trenutno 24 okuženih stanovalcev. V celotnem mesecu od izbruha okužb v domu jih je od 33 okuženih umrlo sedem, od tega trije v bolnišnici in štirje v domu. Nekatere stanovalce po preboleli okužbi medtem že vračajo nazaj v dom, je povedala direktorica Nadja Gantar. Kljub trendu umirjanja širjenja okužb v kranjskem domu, nadaljujejo z urejanjem bližnjega objekta, v katerem je v prihodnje načrtovan dnevni center za starejše, da bi lahko vanj po potrebi preselili rdečo cono. "Ne moremo celo leto imeti rdeče cone v varovanem oddelku, zato se pogovarjamo, da bi jo vrnili na prvotno lokacijo, kjer pa je prostora le za osem okuženih, ali pa jo bomo preselili v omenjeni zunanji objekt," je pojasnila Gantarjeva. Radovljica: Rdečo cono v telovadnici osnove šole lahko vzpostavijo v enem dnevu Med zadnjimi gorenjskimi domovi za starejše, kjer so se soočili z izbruhom novega koronavirusa, je Dom dr. Janka Benedika Radovljica. 21. oktobra so bili obveščeni o prvi okužbi, danes pa imajo okuženih 33 stanovalcev. To je enako kot v petek, saj ob koncu tedna število potrjenih okužb ni naraslo, je povedal direktor radovljiškega doma Alen Gril. Kot je pojasnil, imajo v domu v rdeči coni prostora za 35 stanovalcev. Če bodo to število presegli, bodo v sodelovanju z občino rdečo cono vzpostavili v telovadnici Osnovne šole Antona Janše Radovljica, ki so si jo v petek že ogledali, vzpostavijo pa jo lahko v enem dnevu. "Počakali bomo še testiranja v tem tednu in če se nam bodo številke povečale, bomo aktivirali to ločeno rdečo cono,"je napovedal Gril. Že teden dni kot dislocirana enota v gasilskem domu v Mošnjah deluje enota pomoči na domu in socialnega servisa, od koder vozijo kosila na teren občanom Radovljice, Bleda in Gorij. "Ta dislocirana lokacija bo delovala, kolikor časa bo to potrebno zaradi varnostnih razlogov," je povedal Gril. Delovni proces v domu zaenkrat še uspejo normalno izvajati. Od prvotno 13 okuženih zaposlenih je trenutno okuženih devet, štirje pa so se skladno z varnostnimi protokoli že lahko vrnili nazaj na delo. Zaenkrat tudi ni potrebe, da bi vzpostavili posebno varstvo za otroke zaposlenih, ki so ga načrtovali v bližnjem objektu.

Tudi domovi na Koroškem z vse več okužbami Na Koroškem so okužbe z novim koronavirusom potrdili že v vseh štirih večjih domovih za starejše. V Domu Hmelina v Radljah ob Dravi so prvo okužbo pri zaposleni potrdili sredi prejšnjega tedna, nadaljnje testiranje pa je doslej pokazalo, da je okuženih 33 od 152 stanovalcev in 14 od 95 zaposlenih, pri čemer nekaj rezultatov testov še pričakujejo, je povedala direktorica doma Silva Duler. Od okuženih stanovalcev radeljskega doma so jih 29 začasno prepeljali v prostore Term Topolšica, štirje pa so na zdravljenju v bolnišnici. V prostorih doma v Radljah skušajo prav danes skupaj z regijsko koordinatorko vzpostaviti primerni sivo in rdečo cono. V domu na Prevaljah pa so razmere stabilne. Po zadnjih podatkih so vsi v nedeljo odvzeti brisi negativni, je danes povedala direktorica doma Stanka Vauh. V nedeljo so namreč brise odvzeli 23 stanovalcem in štirim zaposlenim. Trenutno imajo tako okužbo potrjeno le pri eni zaposleni, ki je v samoizolaciji, je povedala Vauhova. Tudi v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov se stanje glede okužb z novim koronavirusom umirja, je ocenila vodja enote Marjana Kamnik. V nedeljo so znova opravili testiranje, testirali so 24 stanovalcev in 46 zaposlenih, na rezultate še čakajo. Ta teden bodo stanovalce, ki so jih po potrditvi okužb namestili v Topolšici, začeli vračati v dom. Doslej so v slovenjgraški enoti sicer okužbe potrdili pri 53 stanovalcih in 10 zaposlenih, zadnjo okužbo prejšnji teden v sredo. V matični enoti Koroškega doma starostnikov v Črnečah, ki je največji dom za starejše na Koroškem z 263 posteljami, pa imajo trenutno 29 stanovalcev s potrjeno okužbo, od tega so jih 25 namestili v rdečo cono v domu, štirje pa so hospitalizirani v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Med zaposlenimi ima trenutno okužbo potrjeno osem zaposlenih, ki so v bolniškem staležu, so pojasnili v domu v Črnečah.