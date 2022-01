Von der Leynova mora pokazati, kaj si je dopisovala s šefom Pfizerja

Varuhinja to upravičuje s tem, da tudi besedilna sporočila spadajo med področja uporabe zakonodaje EU o dostopu javnosti do dokumentov in da sodna praksa EU potrjuje dolžnost institucij Unije, da hranijo vso dokumentacijo v zvezi s svojimi dejavnostmi.

Komisija je lani zavrnila zahtevo po prostem dostopu do informacij o besedilnih sporočilih in ni želela povedati ali besedilna sporočila obstajajo, čeprav jih je von der Leynova sama omenila v enem od intervjujev za medije.

Iz komisije so sporočili, da so službi varuha človekovih pravic EU dolžni posredovati le arhivirane dokumente in da besedilna sporočila ali druge oblike takšnih sporočil ne izpolnjujejo teh pogojev, saj so kratkotrajna in načeloma ne vsebujejo pomembnih informacij o dejavnostih ali odločitvah.