Dopolnitev odloka: do humanitarne pomoči brez izpolnjevanja pogoja PCT

V Uradnem listu RS je tako po zapisano, da izpolnjevanje pogoja PCT ne velja v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami. Vlada pa je po novem k omenjenim izjemam dodala še humanitarna skladišča, centre za razdeljevanje hrane in druge kraje, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Spomnimo, da je Zagovornik načela enakosti včeraj opozoril na dejstvo, da so po starem odloku pogoj PCT morali izpolnjevati tudi posamezniki, ki so želeli osnovne življenjske izdelke in potrebščine prevzeti pri humanitarnih organizacijah. Med njimi je namreč tudi nekaj necepljenih in tistih, ki covida še niso preboleli, zaradi česar bi morali za prevzem osnovnih živil pri humanitarnih organizacijah prej plačati strošek testiranja, česar si pa kot socialno ogroženi ne morejo privoščiti.