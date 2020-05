Dopolnitev odloka o prehajanju meje: voznikom mednarodnega prevoza ni treba v karanteno

Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje (UKOM), bo odpiranje mej, razen za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, potekalo postopoma. Prehajanje meje je trenutno mogoče za državljane EU, Velike Britanije, Islandije, Norveške, Švice in Liechtensteina, ki zadnjih 14 dni niso bili izven tega območja in imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. V primeru, da bi bil kdo od njih pozitiven na koronavirus, mu lahko Republika Slovenija vstop v državo odkloni.

Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Republiko Slovenijo, in sicer na podlagi NIJZ ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah in tehničnih dogovorov Ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, državami članicami Evropske unije in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za notranje zadeve.

Nov odlok določa tudi izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za obdobje dveh tednov. Gre za osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali pa potujejo čez RS v drugo državo v istem dnevu.