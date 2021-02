Dosegli oranžno fazo, bo vlada temu sledila in dodatno sproščala ukrepe?

Pri prehodu v oranžno skupino se po vladnem načrtu odpirajo preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C, na fakultetah lahko spet izvajajo izpite in seminarje za do 10 ljudi, odprejo se nekatere ostale servisne dejavnosti ter trgovine, dovoli se zbiranje do 10 oseb in odpravi se prepoved prehajanja občinskih meja.