Dosegli oranžno fazo: število hospitaliziranih in 7-dnevno povprečje padli pod tisoč

Kot kažejo današnji podatki vlade, smo v ponedeljek v Sloveniji opravili skupno nekaj več kot 11.000 testiranj, potrdili pa 357 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 9760 hitrih antigenskih testov, pri katerih je bilo potrjenih 153 okužb (1,6 odstotka). S PCR-testi so testirali 1493 oseb in pri 204 odkrili okužbo (13,7 odstotka).

Vlada je prav tako sporočila, da je število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 945, kar pomeni, da je padlo pod tisoč, kar je meja za oranžno fazo. Sedemdnevno povprečje okuženih je po izračunih, ki upoštevajo današnje podatke, 842, torej je tudi po tem kriteriju Slovenija že dosegla oranžno fazo. Sledi dodatno sproščanje ukrepov?

Oranžna faza med drugim prinaša odprtje šol za preostale razrede osnovnih šol in zaključne letnike srednjih šol (po modelu C) ter odprtje občinskih meja. Prav tako bi na fakultetah lahko opravljali izpite in seminarje za do 10 ljudi, dovoljeno bi bilo zbiranje do 10 oseb ob upoštevanju navodil NIJZ.