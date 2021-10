Doslej najbolj množična raziskava potrdila učinkovitost cepiv

V raziskavo so zajeli starejše od 50 let.

Raziskovalci so primerjali 11,3 milijona cepljenih z enakim številom necepljenih v obdobju od 27. decembra 2020 do 20. julija 2021. V raziskavo so zajeli starejše od 50 let, pazili so tudi, da so med seboj primerjali enako stare ljudi iz istih območji.

V Franciji so objavili izsledke doslej največje študije cepiv, ki je zajela 22,6 milijona starejših od 50 let. Ugotovitve so spodbudne. Cepljenje za več kot 90 odstotkov zmanjša tveganje za hospitalizacijo ali smrt. "To pomeni, da imajo cepljeni devetkrat manjše tveganje, da bi bili hospitalizirani ali bi umrli zaradi covid-19, kot necepljeni," je povedal vodja raziskave, epidemiolog Mahmoud Zureik. Primerljive zaključke so dale tudi podobne raziskave v Izraelu, Veliki Britaniji in ZDA.

Potrdili so tudi, da cepljenje učinkovito ščiti pred hudim potekom bolezni in da se ta zaščita tudi po petih mesecih ni zmanjšala. Rezultati so bili enaki, ne glede na to, ali je oseba prejela cepivo Pfizer/BioNTech, Moderna ali Oxford/AstraZeneca. Janssena, ki je zadnji dobil dovoljenje za uporabo, v raziskavo niso vključili, saj so presodili, da ni niti dovolj cepljenih niti dovolj časa, da bi lahko presodili njegovo učinkovitost.

Čeprav se je raziskava zaključila vsega en mesec po pojavu virusne različice delta v Franciji, so imeli dovolj podatkov dovolj, da so prišli do zaključka, da cepljenje učinkovito varuje tudi v tem primeru.

Ob tem so poudarili, da cilj študije ni bilo ugotoviti, ali cepljenje preprečuje okužbe in ali so cepljeni prenašalci ali ne.

Študijo je izvedla znanstvena skupina Epi-Phare, ki so jo ustanovili francoski zdravstveni sistem, njen nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje in državna agencija za zdravila. Izsledke so objavili v ponedeljek.