Doslej potrdili 93 primerov omikrona, sum postavljen še pri skoraj tisoč vzorcih

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so doslej s sekvenciranjem (analiza genoma virusa) potrdili 56 primerov omikrona, od tega so en primer potrdili v okviru redne analize naključnih vzorcev, s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Vseh ostalih 55 pa so potrdili z izrednim sekvenciranjem med 17. in 24. decembrom, v teh vzorcih pa so predhodno postavili sum na okužbo z omikronom s posebnim PCR-testom.

NLZOH namreč odkriva različico omikron s posebnim PCR-testom, ki naj bi zaznal določene mutacije, ter z analizo genoma virusa, s čimer dokončno potrdijo, ali pri določenem vzorcu v resnici gre za določeno različico.

S posebnimi PCR-testi pregledamo med 70 in 100 odstotkov vzorcev s potrjeno okužbo na novi koronavirusom. Od 13. do 28. decembra je bil potrjen sum na omikron pri 500 primerih. Od 57 teh vzorcev, pri katerih so že analiziralo genom, so različico omikron potrdili pri 55, medtem ko pri dveh analiza ni bila uspešna.

Povprečna starost oseb, pri katerih je bila s posebnim PCR-testom potrjen omikron, je 32,4 let, navajajo na NLZOH.