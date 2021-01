KOMENTAR: Dost' 'mam

1. Če drži teza o izvirnem grehu, ki pravi, da bi pozno poleti morali prej zapreti mejo s Hrvaško, naj kreatorji te demagoške teze odgovorijo na naslednje vprašanje:

Zakaj ima potem Hrvaška, ki je imela to žarišče okužb v drugi polovici avgusta na svojem ozemlju, skoraj ves čas do tega trenutka bistveno boljše epidemiološke razmere kot Slovenija? Pa čeprav so bile šole in gospodarstvo skoraj v celoti odprti do decembra in se dejavnosti tudi zdaj hitreje odpirajo. Kako je to mogoče, če drži ta populistična teza?

2. Teza o tem, da se ljudje ne držimo dovolj ukrepov, denimo, ker smo bolj uporniški, tudi pade zelo hitro:

Ali res kdo verjame, da smo v Sloveniji tako neodgovorni, in to v primerjavi z drugimi po Evropi, da smo zato pristali na 3. mestu najslabših držav po številu umrlih na milijon prebivalcev? Posamezniki in posamezne skupine so zagotovo neodgovorni, ampak ali smo res v povprečju bolj neodgovorni kot pravzaprav vsa Evropa?