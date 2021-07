Dostop do digitalnega covidnega potrdila tudi prek mobilne aplikacije

Slovenija je digitalna covidna potrdila začela izdajati 24. junija. Na spletnem portalu zVem so si ga lahko prenesli uporabniki z digitalno identiteto, NIJZ pa jih je v prvih dneh julija v papirnati obliki okoli 900.000 prebivalcem, ki so bili cepljeni ali so zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19.

Doslej so na NIJZ zabeležili 160.626 izdaj potrdil za prebolelost, 103.471 izdaj potrdil za PCR testiranje, 504.852 izdaj potrdil za cepljenje in 257.431 izdaj potrdil za hitro testiranje. To so podatki za vse izdaje potrdil na vseh izdajnih mestih, tudi v lekarnah in na cepilnih mestih, prek vseh aplikacij, ki izdajajo digitalno covidno potrdilo.