Dražji turistični paketi se kar vrstijo: Kacin pozval k nediskriminaciji gostov, ki bodo uporabili bone

Pojavlja se vedno več 'posebnih' ponudb za turistične namestitve. V oči pa bodejo razlike v ceni za 'redne pakete' in tistimi, ki bi jih državljani radi plačali z obljubljenimi turističnimi boni. Nezadovoljstvo in negotovost med potrošniki že naraščata, čeprav natančna pravila za koriščenje bonov še niti niso urejena v zakonskih aktih. Tretji protikoronski zakon bo DZ namreč potrjeval na jutrišnji izredni seji.

Kot smo že poročali, nekateri ponudniki namestitev, sploh tisti iz bolj obleganih turističnih krajev, že pripravljajo posebne pakete, ki jih bomo lahko plačali z obljubljenimi boni. A če cene teh paketov primerjamo z rednimi cenami, lahko ugotovimo, da so te ponekod občutno višje. Kot smo pisali že včeraj, so v apartmaju Amy v Podčetrtku, denimo, stranki najprej ponudili ceno 60 evrov na noč, potem ko je vprašala, ali bo lahko plačala z bonom, je cena znašala 100 evrov na noč. Lastnik apartmaja se brani, da ga je stranka narobe razumela.

A takšne pakete očitno pripravljajo tudi bistveno večji ponudniki na trgu. Na nas se je obrnila bralka, ki se je pred tednom dni s povpraševanjem za tridnevne počitnice obrnila na terme Vivat. Tam so ji odgovorili, da cena enega izmed paketov za tričlansko družino s polpenzionom znaša 323,9 evrov, pri čemer je treba doplačati še turistično takso in prijavnino. Pri tem pa so dodali: "Lahko pa tudi koristite bone, ki jih boste dobili s strani države. V tem primeru lahko koristite le ponudbo nočitev z zajtrkom, ki je 54,9 evra na osebo na dan, otrok pa ima 50-odstotni popust. Dodatni obroki, taksa in prijavnina se doplačajo pri nas."Na povpraševanje, koliko torej znaša skupna cena za to ponudbo z boni, so iz Term Vivat odgovorili: "Imate za 450 evrov bonov, doplačilo za polpenzion, takso in prijavnino bi bilo 135 evrov za tri noči."

Vse skupaj torej 585 evrov. Družina bi torej drugače dobila tridnevni polpenzion za kar 126 evrov ceneje kot tridnevno nočitev z zajtrkom z boni, če pri tem sploh ne računamo dodatka za prijavnino in takso. V Termah Vivat so na našo prošnjo za komentar glede razlike v ceni pojasnili: "Redna cena paketne ponudbe 'poletne počitnice' za tri noči znaša 179,90 evrov po osebi. Ta ponudba se je pred časom korona virusa in v času korona virusa ponujala z 10 % first minute popustom tako, da je znašala akcijska first minute cena 161,91 evrov po osebi, ki se je z včerajšnjim dnevom iztekla. Za vnovčenje turističnih bonov nočitev z zajtrkom smo v Termah Vivat na redni cenik priznali 30 % popust. Oba zgoraj navedena produkta nista med saboj primerljiva, saj so poletne počitnice oblikovane na podlagi paketa in velja samo v času poletja, ponudba nočitev z zajtrkom z 30 % popusta na podlagi vnovčenja turističnega bona pa velja do konca leta. Gosti se glede na naše različne vsebinske ponudbe odločajo za rezervacijo različnih ponudb, z različnimi termini in ne samo za ponudbo nočitve z zajtrkom pri kateri lahko vnovčijo turistični bon, ob tem pa je zakonsko določeno, da lahko koristijo turistične bone le za nočitev z zajtrkom, zato ni možno odračunavati vrednost bona od različnih storitev, ki bi jih gost koristil v Termah Vivat. V Termah Vivat že sprejemamo rezervacije za vnovčevanje turističnega bona, čeprav še zakon ni sprejet zaradi možnosti, izbire željenega termina s strani gosta, ob tem pa se veliko gostov odloča, da bo pri nas v poletnem času izkoristilo našo ugodno ponudbo poletne počitnice, turistični bon pa bodo pri nas izkoristili v jesenskem času." Prav tako se je po spletu razširila ponudba Bioterm Mala Nedelja, kjer znaša ponudba brez bona RS za 1140 evrov za polpenzion, z bonom RS, torej zgolj za nočitev z zajtrkom, pa vsega skupaj kar 1650 evrov. Na ponudnika smo se obrnili za komentar, a se še niso odzvali. Kacin: 'Turistični ponudniki ne morejo diskriminirati, če bodo slovenski gostje želeli pri namestitvi izkoristiti bone' Z vprašanji o tem, kako komentirajo takšne prakse ponudnikov, še preden je tretji protikorona zakon, v katerem so tudi turistični boni, sploh sprejet, smo se obrnili na Ministrstvo za gospodarstvo. Tam na naša vprašanja, ali bodo morebitne n e poštene prakse preprečili, še vedno niso odgovorili. Prav tako se niso odzvali na vprašanje o tem, kako komentirajo takšne poteze ponudnikov. Se je pa na vprašanje na vladni novinarski konferenci ostro odzval vladni govorec Jelko Kacin:"S turističnimi boni želimo čim prej in čim bolj pomagati slovenskemu turizmu. Turistični ponudniki ne morejo diskriminirati, če bodo slovenski gostje želeli pri namestitvi izkoristiti bone. Take prakse slovenskemu turizmu ne bodo pomagale." Vlada diskriminacije pri koriščenju turističnih vavčerjev s strani ponudnikov namestitev ne bo dovolila, je poudaril. Kacin je namreč danes dejal, da je marsikaj v tej zvezi treba še pojasniti, a bo na to treba počakati še nekaj dni, saj tretji paket ukrepov še ni sprejet. Ko se bo to zgodilo, pa se bodo lahko bolj natančno pogovarjali tudi o načinu implementacije, je dodal. Poudaril pa je, da ravnanje turističnih ponudnikov ne more biti diskriminatorno in ni mogoče nekomu, ki bi rad prišel na počitnice na podlagi vavčerja, zaračunati več in drugače od običajnega. Vlada si po njegovem želi jasnega in transparentnega delovanja, saj želi s tem ukrepom spodbuditi, da se na področju turizma stvari vendarle zaženejo. "Želimo nadomestiti izpad tujih gostov, ki jih zaradi objektivnih razmer v tem trenutku še ni. Ob tem pa se zelo hitro in učinkovito dogovarjamo tudi za sprostitev prihoda tujih gostov in koriščenja naših turističnih zmogljivosti," je pojasnil vladni govorec in dodal, da se morajo tudi turistični ponudniki zavedati, kaj bi z morebitnim netransparentnim ravnanjem lahko povzročili. "Diskriminatorna obravnava domačih gostov, ki so vselej najbolj kakovostni gostje, ne more biti naš cilj. Vlada želi, da bi vsi ponudniki dosledno spoštovali pravila," je še povedal Kacin.

Trenutno je torej videti, da bodo ukrep sicer namenjen reševanju turizma, nekateri ponudniki izrabili za nepoštene prakse do potrošnikov, ki bi se lahko za preživljanje dopusta odločili drugje in v tujini. Na odgovor, kaj se bo zgodilo z denarjem od tistih bonov, ki ne bodo izkoriščeni, še čakamo. Kot vedno, torej potrošnikom na tem področju ostane najmočnejše orožje, in sicer svoboda izbire. Zato ne smemo pozabiti, da bo večina ponudnikov do svojih gostov verjetno korektna. V Popotniškem združenju Slovenije denimo poudarjajo:"Ob polemikah zadnjih dni glede različnih cen želimo poudariti, da upoštevamo bon kot kakršno koli drugo plačilno sredstvo in zato se cena ne bo razlikovala od tiste, ki bi bila plačana z denarjem. Seveda pa se cena lahko spreminja glede na dolžino bivanja in na sezono, kar je sicer praksa v večini nastanitvenih obratov."

icon-expand Kacin poudarja, da gostov, ki bi želeli dopust plačati z boni, ne morejo diskriminirati. FOTO: Shutterstock