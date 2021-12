Drive-in testiranje se iz Metelkove seli v garažno hišo Stožice

Iz ZD Ljubljana sporočajo, da še vedno velja, da v primeru simptomov in znakov okužbe na covid-19, kot so prehlad, kašelj, vročina, izguba vonja, izguba okusa, prebavne težave, ostanete doma in se posvetujete z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti ter sledite prejetim navodilom.