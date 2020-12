Drugi paket pomoči v ZDA vreden več kot 700 milijard evrov

Demokratska večina v predstavniškem domu kongresa je že poleti potrdila drugi paket pomoči, vreden 1600 milijard dolarjev (okoli 1305 milijard evrov), vendar so senatni republikanci to zavrnili kot previsok znesek in predlagali manj kot 600 milijard (okoli 489 milijard evrov).

Demokrati so potem to zavrnili kot premalo, vmes so bile volitve, po katerih so pogajanja prav oživela šele, ko se je vodja senatne večine Mitch McConnell zavedel, da blokada drugega paketa pomoči politično škodi republikancem v Georgii.

Tam bo januarja drugi krog senatnih volitev, od katerih bo za naslednji dve leti odvisna večina v zveznem senatu. Pred dnevi se je vključil tudi predsednik Donald Trump, ki je predlagal, da bi vsak polnoletni ameriški davkoplačevalec z letnim dohodkom pod 75.000 dolarjev v drugem paketu dobil kar 2000 dolarjev podpore.