Avstrijski raziskovalec: Hrvaško je zajel drugi val, v Sloveniji je pred vrati

Tudi pri severnih sosedih se namreč spoprijemajo z rastjo števila okuženih in njihov semafor za nekaj krajev že kaže rumeno oznako – rumena je tudi prestolnica Dunaj.

Spremljajo pa tudi podatke drugih držav, poroča ORF. "Vse kaže, da je Hrvaško zajel velik drugi val, podobno velja za ves Balkan," je dejal Thurner.

Nekoliko drugačno sliko raziskovalci vidijo v ZDA in v primeru Švedske."Tam se drugi val prepleta s prvim."

Države, kjer je število novih primerov še vedno visoko, so na semaforju seveda rdeče barve, med njimi pa so tudi Moldavija, Savdska Arabija, Oman in vrsta južnoameriških držav.

"Veliko je držav, kjer drugi val stoji pred vrati," ocenjuje raziskovalec. Med njimi vidi Češko, Slovenijo, Slovaško, do določene mere tudi Švico.

"V Evropi bomo v naslednjih dneh skoraj gotovo videli premik v rumeno območje,"pravi, kar pomeni od ena do deset novih okužb na 10.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh.

Eden glavnih ciljev tega "mednarodnega korona semaforja" je ljudem pokazati, kam je v tem času, ko se vrhuncu bliža tudi poletna turistična sezona, varno potovati. "V rumene države raje ne bi šel, v rdeče pa sploh ne," pravi Thurner.