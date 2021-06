Je država naredila dovolj za promocijo cepiva in kdaj bomo 'mešali' cepiva?

Minister za zdravje Janez Poklukar je v odgovor na vprašanje, kako bo izpolnil nalogo, ki mu jo je zaupala vlada, in sicer da pospeši cepljenje in ga približa vsem prebivalcem, povedal: "Prvi korak smo storili v ponedeljek z možnostjo izbire cepiva. Drugi korak pa je vzpostavitev mobilnih enot, ki bodo cepivo pripeljale do ranljivih skupin. Zagotovili bomo čim večjo pokritost, mreža se bo širila."

Bomo tudi v Sloveniji kmalu 'mešali' cepiva?

V sosednji Italiji prvič cepljene z AstraZeneco drugič že cepijo s Pfeizerjem ali Moderno. Nemška kanclerka Angela Merkel je po prvem odmerku AstraZenece dobila cepivo Moderne. Kako bo s tem pri nas? "Pri nas sledimo usmeritvam posvetovalne skupine za cepljenje, ki spremlja vse objave in odločitve EME, ki ta trenutek ni prejela dovolj dokazov, da bi pri nas to sprostila, lahko pa bodo takšne odločitve v naslednjih dneh," je pojasnil minister. Stroka dogajanje spremlja in ko bodo dokazi za to, bomo to tudi sprostili, je dodal.

Je država naredila dovolj za promocijo cepiva?

Prof. dr. Alojz Ihan, specialist klinične mikrobiologije in imunologije z Medicinske fakultete UL, pravi, "da je država absolutno premalo naredila na nivoju kampanj, ki bi spodbujale po eni strani starejše, da je v njihovem življenjskem interesu, da se precepijo pred jesenjo. In pa ni nekih splošnih, zadosti duhovitih kampanj, da bi se ljudem zdelo bolj pametno cepiti, kot pa iskati teste, s katerimi si za nekaj dni rešijo problem potovanja."

"Slovenija se od drugih držav razlikuje po tem, ker v preteklosti pri nas cepljenje ni bilo prepoznano kot pomemben zdravstveni ukrep za zamejevanje kužnih bolezni, letos pa smo število cepljenih proti gripi povečali za več kot desetkrat, kar je velik uspeh. Treba je povedati, da bo cepljenje še uspešnejše, če bomo k tej promociji pristopili vsi. In to se dogaja," zagotavlja minister.

Bomo dosegli čredno imunost do jeseni?

V starostni skupini nad 50 let je polno zaščitenih od 52 do 78 odstotkov ljudi. Da se ne bi ponovila lanska jesen, imunolog Ihan pravi, da bi morali doseči vsaj 90-odstotno precepljenost. "Stremeti moramo k čim višji precepljenosti. Javne raziskave kažejo, da je med prebivalci velik interes za cepljenje, zato smo šli v akcijo izbire cepiva in mobilnih enot. Edino pravilo za jesen je, cepimo se, cepimo se in še enkrat cepimo se," je zaključil minister za zdravje.