Država marca in aprila poravnala za 302 milijona evrov prispevkov

Zakon državi nalaga, da za delavce na čakanju in za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, namesto delodajalcev poravna nadomestila plač in tudi vse prispevke za socialno zavarovanje. Ukrep je bilo mogoče koristiti od razglasitve epidemije 13. marca in v prvem mesecu ga je koristilo 24.210 delodajalcev za 111.192 delavcev. Skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova je v drugi polovici marca znašal 20,2 milijona evrov.

Aprila je epidemija že močneje prizadela slovensko gospodarstvo in številke so se povečale. Oprostitev plačila socialnih prispevkov je za skupaj 160.746 delavcev koristilo 26.320 delodajalcev, skupna oprostitev plačila prispevkov pa je znašala 54,9 milijona evrov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Ti podatki sicer še niso dokončni, saj se rok za oddajo davčnih obračunov še ni iztekel.

Oprostitev plačila prispevkov v tem primeru velja za nadomestila plače do višine povprečne slovenske plače za leto 2019. Razliko do višjih zneskov morajo še vedno poravnati delodajalci, ki lahko ukrep koristijo še do konca junija.

Prvi protikoronski zakon je uveljavil tudi pomoč podjetjem, ki so v času epidemije normalno poslovala. Država je namreč za delavce, ki so v tem času delali in prejemali plačo, poravnala prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V zameno je moral delodajalec vsakemu zaposlenemu, čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov.

Marca je oprostitev plačila teh prispevkov uveljavljalo 47.761 delodajalcev za skupaj 444.625 delavcev. Skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova je znašal 88,7 milijona evrov.

Aprila se je z rastjo števila delavcev na čakanju število tistih, ki so normalno delali, zmanjšalo. Za mesec april je tako 40.089 delodajalcev uveljavilo oprostitev plačila pokojninskih prispevkov za 387.641 delavcev. Skupni znesek oprostitve je znašal 138,1 milijona evrov.

Država je tako do konca aprila poravnala za 75,1 milijona evrov prispevkov za delavce na čakanju ter še dodatnih 226,9 milijona evrov za delavce, ki so v času epidemije delali. Skupaj gre za 302 milijona evrov.